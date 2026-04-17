മുകേഷ് അംബാനിയെ മറികടന്നു; ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായി ഗൗതം അദാനി

ബ്ലൂംബെർഗ് ബില്യണയർ ഇൻഡക്സ് പ്രകാരം ഗൗതം അദാനിയുടെ നിലവിലെ ആസ്തി 92.6 ബില്യൺ ഡോളറാണ്.

Apr 17, 2026 12:37 pm |

Apr 17, 2026 12:37 pm

ന്യൂഡൽഹി | ഗൗതം അദാനി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മേധാവി മുകേഷ് അംബാനിയെ പിന്നിലാക്കിയാണ് അദാനി ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരി മൂല്യത്തിലുണ്ടായ വൻ വർധനവാണ് ഈ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകം.

ബ്ലൂംബെർഗ് ബില്യണയർ ഇൻഡക്സ് പ്രകാരം ഗൗതം അദാനിയുടെ നിലവിലെ ആസ്തി 92.6 ബില്യൺ ഡോളറാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ആസ്തി 90.8 ബില്യൺ ഡോളറാണ്. ദീർഘകാലമായി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ എന്ന പദവി അംബാനിക്ക് സ്വന്തമായിരുന്നുവെങ്കിലും വിപണിയിലെ പുതിയ ചലനങ്ങൾ അദാനിക്ക് അനുകൂലമാവുകയായിരുന്നു. ലോകത്തെ അതിസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ 20 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുവരും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ ഇന്ന് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. അദാനി പവർ ഓഹരി വില ഒരു ശതമാനത്തോളം വർധിച്ചപ്പോൾ അദാനി ടോട്ടൽ ഗ്യാസ് രണ്ട് ശതമാനത്തിലധികം നേട്ടമുണ്ടാക്കി. അദാനി ഗ്രീൻ എനർജി (0.44 ശതമാനം), അദാനി പോർട്സ് (1.6 ശതമാനം) എന്നിവയും മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തി. അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മറ്റ് കമ്പനികളും വിപണിയിൽ ലാഭത്തിലാണ് വ്യാപാരം തുടരുന്നത്.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ഊർജ്ജം, ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നീ മേഖലകളിലാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അതേസമയം മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഊർജ്ജം, ടെലികോം, റീട്ടെയിൽ മേഖലകളിൽ കരുത്ത് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. വിപണിയിലെ ഓഹരി വിലയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സമ്പന്ന പട്ടികയിലെ റാങ്കിംഗിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ആഗോള സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ ടെസ്ല മേധാവി ഇലോൺ മസ്കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 656 ബില്യൺ ഡോളറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി. ലാറി പേജ്, ജെഫ് ബെസോസ്, സെർജി ബ്രിൻ എന്നിവരാണ് തൊട്ടുപിന്നാലെയുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് പ്രമുഖരായ ലക്ഷ്മി മിത്തൽ (62-ാം സ്ഥാനം), ശിവ് നാടാർ (70-ാം സ്ഥാനം), ഷാപൂർ മിസ്‌ത്രി (71-ാം സ്ഥാനം), സാവിത്രി ജിൻഡാൽ (73-ാം സ്ഥാനം) എന്നിവരും ബ്ലൂംബെർഗ് ഇൻഡക്സിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Gautam Adani has reclaimed the title of Asia’s richest person, surpassing Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani. According to the Bloomberg Billionaires Index, Adani’s net worth rose to $92.6 billion following a significant surge in the stock prices of Adani Group companies. Both business tycoons remain among the top 20 wealthiest individuals globally, while Elon Musk continues to lead the world rankings.

മുകേഷ് അംബാനിയെ മറികടന്നു; ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായി ഗൗതം അദാനി

