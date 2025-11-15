Kerala
മണ്ഡലകാല തീര്ഥാടനം; ശബരിമല നട നാളെ തുറക്കും
വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് മേല്ശാന്തി അരുണ്കുമാര് നമ്പൂതിരി നട തുറക്കും.
പത്തനംതിട്ട | മണ്ഡലകാല മകര വിളക്ക് തീര്ഥാടനത്തിനായി ശബരിമല ധര്മശാസ്താക്ഷേത്രം നാളെ തുറക്കും. വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് മേല്ശാന്തി അരുണ്കുമാര് നമ്പൂതിരി നട തുറക്കും. തുടര്ന്ന് മേല്ശാന്തി പതിനെട്ടാം പടിയിറങ്ങി ശ്രീകോവിലില് നിന്നുള്ള ദീപംകൊണ്ട് ആഴി ജ്വലിപ്പിക്കും.
പതിനെട്ടാം പടിക്കു താഴെ ഇരുമുടിക്കെട്ടേന്തി കാത്തുനില്ക്കുന്ന നിയുക്ത മേല്ശാന്തിമാരെ അദ്ദേഹം കൈപിടിച്ച് സന്നിധാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും. 6.30ന് ശബരിമല സോപാനത്ത് നിയുക്ത ശബരിമല മേല്ശാന്തി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയെ തന്ത്രി അഭിഷേകംചെയ്ത് അവരോധിക്കും. തുടര്ന്ന് മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രനടയില് നിയുക്ത മേല്ശാന്തി മനു നമ്പൂതിരിയുടെ അവരോധിക്കല് ചടങ്ങും നടക്കും.
ഞായറാഴ്ച പൂജകള് ഇല്ല. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്ച്ചെ മൂന്നിന് വൃശ്ചികപ്പുലരിയില് പുതിയ മേല്ശാന്തിമാര് ശബരിമല, മാളികപ്പുറം നടകള് തുറക്കുന്നതോടെ തീര്ഥാടനം തുടങ്ങും. ദിവസവും പുലര്ച്ചെ മൂന്നുമുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിവരെയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മുതല് രാത്രി 11 വരെയുമാണ് ദര്ശനം.