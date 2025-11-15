Connect with us

Kerala

മണ്ഡലകാല തീര്‍ഥാടനം; ശബരിമല നട നാളെ തുറക്കും

വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ മേല്‍ശാന്തി അരുണ്‍കുമാര്‍ നമ്പൂതിരി നട തുറക്കും.

Published

Nov 15, 2025 7:21 pm |

Last Updated

Nov 15, 2025 7:21 pm

പത്തനംതിട്ട | മണ്ഡലകാല മകര വിളക്ക് തീര്‍ഥാടനത്തിനായി ശബരിമല ധര്‍മശാസ്താക്ഷേത്രം നാളെ തുറക്കും. വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ മേല്‍ശാന്തി അരുണ്‍കുമാര്‍ നമ്പൂതിരി നട തുറക്കും. തുടര്‍ന്ന് മേല്‍ശാന്തി പതിനെട്ടാം പടിയിറങ്ങി ശ്രീകോവിലില്‍ നിന്നുള്ള ദീപംകൊണ്ട് ആഴി ജ്വലിപ്പിക്കും.

പതിനെട്ടാം പടിക്കു താഴെ ഇരുമുടിക്കെട്ടേന്തി കാത്തുനില്‍ക്കുന്ന നിയുക്ത മേല്‍ശാന്തിമാരെ അദ്ദേഹം കൈപിടിച്ച് സന്നിധാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും. 6.30ന് ശബരിമല സോപാനത്ത് നിയുക്ത ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയെ തന്ത്രി അഭിഷേകംചെയ്ത് അവരോധിക്കും. തുടര്‍ന്ന് മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രനടയില്‍ നിയുക്ത മേല്‍ശാന്തി മനു നമ്പൂതിരിയുടെ അവരോധിക്കല്‍ ചടങ്ങും നടക്കും.

ഞായറാഴ്ച പൂജകള്‍ ഇല്ല. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നിന് വൃശ്ചികപ്പുലരിയില്‍ പുതിയ മേല്‍ശാന്തിമാര്‍ ശബരിമല, മാളികപ്പുറം നടകള്‍ തുറക്കുന്നതോടെ തീര്‍ഥാടനം തുടങ്ങും. ദിവസവും പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നുമുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിവരെയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മുതല്‍ രാത്രി 11 വരെയുമാണ് ദര്‍ശനം.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Editors Pick

ഇസ്റാഈൽ ജയിലുകളിൽ ക്രൂരപീഡനം: 'റേക്ക്' തടവറയിൽ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ, കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവരും കൂട്ടത്തിൽ

Kerala

മണ്ഡലകാല തീര്‍ഥാടനം; ശബരിമല നട നാളെ തുറക്കും

National

കലാ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ്: മുദനകുടു ചിന്നസ്വാമി

Kerala

പതിനാലുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗര്‍ഭിണിയാക്കി; പ്രതിക്ക് 20 വര്‍ഷം കഠിന തടവും ഒരുലക്ഷം രൂപ പിഴയും

Kerala

മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; യുവാവ് പിടിയില്‍

Kerala

സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയില്ല; തൃക്കണ്ണാപുരത്ത് ആര്‍ എസ് എസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

bihar election 2025

എസ് ഐ ആർ ഇംപാക്ട്: 11 സീറ്റുകളിൽ വിജയിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തവരേക്കാൾ കുറവ്