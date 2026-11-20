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മകനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി, ഭാര്യയെ മുറിയില് പൂട്ടിയിട്ടു; പ്രതിക്കായി തിരച്ചില്
ഭര്ത്താവ് സുദീപ്, തന്നെയും മകനെയും കത്തിയും ചുറ്റികയും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചതായി ഭാര്യ സീമ ദാസ് പറഞ്ഞു. കുളിമുറിയില് നിന്ന് മകന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.
ബെംഗളൂരു | പിതാവ് പതിനെട്ടുകാരനായ മകനെ ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിക്കുകയും തുടര്ന്ന് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ബെംഗളൂരു പത്മനാഭനഗറിലെ രാഘവേന്ദ്ര ലേഔട്ടിലുള്ള ‘എസ് ആര് ആര് കെ തുളസി അപാര്ട്ട്മെന്റ്സി’ല് ഈമാസം 16ന് രാത്രിയാണ് ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, പ്രതി ഭാര്യ സീമ ദാസിനെ വധിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും, അവരെ അപാര്ട്ട്മെന്റിലെ ഒരു മുറിയില് നാല് ദിവസത്തോളം പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്തു.
2024 ഒക്ടോബര് മുതല് ദമ്പതികളും ഇവിടെ താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നുവെന്ന് കെട്ടിട ഉടമ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി ഇവരുടെ വീട്ടില് നിരന്തരം വഴക്കുകള് ഉണ്ടാകുന്നതായി അയല്വാസികള് തന്നോട് പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നതായും ഉടമ പറയുന്നു. നവംബര് 16-ന് രാത്രി, വീട്ടില് വീണ്ടും വഴക്കുണ്ടാകുന്നതായുള്ള ഒരു പരാതി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. എന്നാല്, ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അപാര്ട്ട്മെന്റ് കോംപ്ലക്സിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനോട് സംസാരിച്ചപ്പോള്, വീട്ടില് ഇപ്പോള് ബഹളമൊന്നുമില്ലെന്നും എല്ലാം ശാന്തമാണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്.
നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം, നവംബര് 19-ന്, കെട്ടിട ഉടമ അപാര്ട്ട്മെന്റിലെത്തി. അദ്ദേഹം ബെല്ലടിക്കുകയും കുറച്ചുനേരം വാതിലില് മുട്ടുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അകത്തുനിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവും ലഭിച്ചില്ല. തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹം അയല്വാസികളോട് അന്വേഷിക്കുകയും, അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഫോണ് നമ്പര് സംഘടിപ്പിച്ച് അയാളെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇരുവരും ചേര്ന്ന് പോലീസിനെ സമീപിക്കാന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
പോലീസിനൊപ്പം ഒരു പൂട്ടുപൊളിക്കുന്ന വിദഗ്ധനെയും കൂട്ടി രാത്രി 11 മണിയോടെ അവര് അപാര്ട്ട്മെന്റിന്റെ വാതില് ബലമായി തുറന്നപ്പോള് കണ്ട കാഴ്ച ഭയാനകമായിരുന്നു. തറയിലും ചുവരുകളിലും രക്തക്കറകള് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. പൂട്ടിയിട്ട ഒരു മുറിക്കുള്ളില് നിന്ന് സ്ത്രീ നിലവിളിക്കുന്നത് കേള്ക്കുകയും ചെയ്തു.
മുറിയില് നിന്ന് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. തന്റെ ഭര്ത്താവ് സുദീപ്, തന്നെയും മകന് സോഹം ദാസിനെയും കത്തിയും ചുറ്റികയും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചതായി സീമ ദാസ് കെട്ടിട ഉടമയോടും പോലീസിനോടും പറഞ്ഞു. കുളിമുറിയില് നിന്ന് മകന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തില് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) 2023ലെ വകുപ്പുകള് 103(1)-കൊലപാതകം), 109(1)-കൊലപാതകശ്രമം) എന്നിവ പ്രകാരം ബനശങ്കരി പോലീസ് കേസെടുത്തു.
Content Highlights: A man allegedly stabbed his son to death following a domestic incident. After the fatal attack, the accused locked his wife inside a room before fleeing the scene. Police have registered a case and launched an intensive search operation to track down and arrest the absconding suspect.