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രാജസ്ഥാന് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി; പലയിടത്തും കോണ്ഗ്രസ്സ് മുന്നേറ്റം
മുഖ്യമന്ത്രി ഭജന് ലാല് ശര്മയുമായും മുതിര്ന്ന മന്ത്രിമാരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളില് കോണ്ഗ്രസ്സും രാഷ്ട്രീയ ലോക്താന്ത്രിക് പാര്ട്ടിയും (ആര് എല് പി) നേട്ടമുണ്ടാക്കി.
ജയ്പുര് | രാജസ്ഥാന് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി. മുഖ്യമന്ത്രി ഭജന് ലാല് ശര്മയുമായും മുതിര്ന്ന മന്ത്രിമാരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളില് കോണ്ഗ്രസ്സും ഹനുമാന് ബെനിവാളിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലോക്താന്ത്രിക് പാര്ട്ടിയും (ആര് എല് പി) നേട്ടമുണ്ടാക്കി.
വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവന്ന ഫലങ്ങള് ജയ്പുരിലെ സംഗനേര്, ജോട്ട്വാര, ദുദു, മൗസമാബാദ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളില് ഭരണകക്ഷിയായ ബി ജെ പിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെയും മണ്ഡലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളായതിനാല് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ഭജന് ലാല് ശര്മ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംഗനേര് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് സമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ബി ജെ പിക്ക് ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയുയര്ത്തി ആര് എല് പി മുന്നിലെത്തി. ജോട്ട്വാരയില് കോണ്ഗ്രസ്സ് വ്യക്തമായ ലീഡ് നേടിയപ്പോള്, ആര് എല് പിയും ചില സീറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കി. പലയിടത്തും കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താന് ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചില്ല.
മുഖ്യമന്ത്രി ഭജന്ലാല് ശര്മയുടെ മണ്ഡലമായ സംഗനേറില് ഇതുവരെ പുറത്തുവന്ന ഫലങ്ങള് പ്രകാരം, ആര് എല് പി ഏഴ് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്, ബി ജെ പിക്കും കോണ്ഗ്രസ്സിനും രണ്ട് സീറ്റ് വീതമാണ് ലഭിച്ചത്. ദുദുവിലും മൗസമാബാദിലും ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടു; ഇവിടെ കോണ്ഗ്രസ്സും ആര് എല് പിയുമാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്.
വ്യവസായ മന്ത്രി രാജ്യവര്ധന് സിംഗ് റാത്തോഡിന്റെ നിയമസഭാ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോട്ട്വാരയില്, പ്രാഥമിക ഫലങ്ങള് പ്രകാരം കോണ്ഗ്രസ്സ് മുന്നിലാണ്. ഇവിടെയും ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയുണ്ടായി. കോണ്ഗ്രസ്സും ആര് എല് പിയും നിരവധി വാര്ഡുകളില് വിജയിച്ചു.
നഗരവികസന, ഭവന മന്ത്രി ജബാര് സിംഗ് ഖാറയുടെ കുടുംബത്തിനും സികാര് ജില്ലയില് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. അജിത്ഗഡ് പഞ്ചായത്ത് സമിതിയിലെ 17-ാം വാര്ഡില് മത്സരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ശാന്തി ദേവി, കോണ്ഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാര്ഥി സരിത ദേവിയോട് 51 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ടു.
അജിത്ഗഡിലെ ഫലങ്ങളും കോണ്ഗ്രസ്സിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. ആകെ 17 വാര്ഡുകളില് 13 എണ്ണവും കോണ്ഗ്രസ്സ് നേടി. ബി ജെ പിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റ് ലഭിച്ചു. വ്യവസായ മന്ത്രി രാജ്യവര്ധന് സിംഗ് റാത്തോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫലങ്ങള് നിര്ണായകമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോട്ട്വാര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് സമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസ്സ് മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെച്ചു. ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകള് പ്രകാരം, കോണ്ഗ്രസ്സ് ഏഴ് വാര്ഡില് വിജയിച്ചു. ആര് എല് പി രണ്ട് വാര്ഡിലും, ബി ജെ പി ഒന്നിലും, മറ്റ് സ്ഥാനാര്ഥികള് രണ്ട് വാര്ഡിലും വിജയിച്ചു. 17 അംഗങ്ങളുള്ള ഈ സമിതിയില് അഞ്ച് വാര്ഡുകളിലെ ഫലം കൂടി വരാനുണ്ട്.
ജയ്പൂര് ജില്ലയില്, ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ച പഞ്ചായത്ത് സമിതി ഫലങ്ങളില് കോണ്ഗ്രസ്സ് മുന്നിലാണ്.
രാവിലെ വൈകി ലഭിച്ച 173 വാര്ഡുകളിലെ ഫലങ്ങളില്, കോണ്ഗ്രസ്സ് 99 ഇടത്തും, ബി ജെ പി 38 ഇടത്തും, ആര് എല് പി 27 ഇടത്തും, മറ്റ് സ്ഥാനാര്ഥികള് ഒമ്പത് ഇടത്തും വിജയിച്ചു.
ഒക്ടോബര് 22, ഒക്ടോബര് 28, നവംബര് 3, നവംബര് 14 തീയതികളിലായി നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച 37 ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെണ്ണല് ആരംഭിച്ചത്. 1,275 ജില്ലാ പരിഷത്ത് സീറ്റുകളിലേക്കും 7,543 പഞ്ചായത്ത് സമിതി സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് വോട്ടെണ്ണല് നടക്കുന്നത്. കോട്ട, ബാരന്, കരൗലി, ശ്രീ ഗംഗാനഗര് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണല് ഡിസംബര് 17-ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
ഗ്രാമീണ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഘടനയെ ഫലങ്ങള് നിര്ണയിക്കും, കൂടാതെ അവയുടെ തലവന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തും. 37 ജില്ലകളിലെ ജില്ലാ പരിഷത്ത് അധ്യക്ഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നവംബര് 25-നും, പഞ്ചായത്ത് സമിതി പ്രധാനുകളെ (അധ്യക്ഷന്മാരെ) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നവംബര് 27-നും ആയിരിക്കും.
Content Highlights:The Indian National Congress has taken a significant lead in the 2026 Rajasthan Panchayat elections, delivering a major setback to the ruling BJP. Vote counting across 37 districts shows Congress surging ahead in both Zilla Parishad and Panchayat Samiti wards. Several prominent BJP leaders’ family members also faced defeat in the rural polls.