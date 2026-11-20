Kerala
മിഠായി തൊണ്ടയില് കുടുങ്ങി ഒന്നരവയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ തൊണ്ടയില് മിഠായി കുടുങ്ങിയത്.
തൃശൂര്| തൃശൂരില് മിഠായി തൊണ്ടയില് കുടുങ്ങി ഒന്നരവയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. തോട്ടുങ്ങല് പുതുപ്പുള്ളിപറമ്പില് റൂബി അനു ദമ്പതികളുടെ മകന് ഏയ്ബലാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ തൊണ്ടയില് മിഠായി കുടുങ്ങിയത്.
ഉടന് പറപ്പൂക്കരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി തൃശൂര് ജില്ലാ ജനറല് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.തൃശൂര് തൃശൂരില് മിഠായി തൊണ്ടയില് കുടുങ്ങി ഒന്നരവയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം.
തോട്ടുങ്ങല് പുതുപ്പുള്ളിപറമ്പില് റൂബി അനു ദമ്പതികളുടെ മകന് ഏയ്ബലാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ തൊണ്ടയില് മിഠായി കുടുങ്ങിയത്. ഉടന് പറപ്പൂക്കരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി തൃശൂര് ജില്ലാ ജനറല് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
Content Highlights: A one-and-a-half-year-old boy, Abel, died after a candy got stuck in his throat in Thrissur this morning. Although he was rushed to a private hospital in Parappukkara, doctors could not save his life. The body was shifted to Thrissur District General Hospital for postmortem.