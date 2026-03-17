Kerala
തൊണ്ടിമുതല് കേസില് കനത്ത തിരിച്ചടി; ആന്റണി രാജുവിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാനാകില്ല
ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ഹരജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി.
കൊച്ചി | തൊണ്ടിമുതല് കേസില് ആന്റണി രാജുവിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ഹരജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാന് കോടതി വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതോടെ ആന്റണി രാജുവിന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് കഴിയില്ല.
ജനാധിപത്യ കേരള കോണ്ഗ്രസ്സിനു വേണ്ടി ഇടത് മുന്നണി ഒഴിച്ചിട്ട സീറ്റായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രലിലേത്. കോടതി വിധി എതിരായതോടെ മണ്ഡലത്തില് എല് ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാര്ഥിത്വം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. ആന്റണി രാജുവിന് പകരം ആരെ നിയോഗിക്കുമെന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് മുന്നണിക്ക് മുമ്പിലുള്ളത്.
Saudi Arabia
സഊദിയില് ശവ്വാല് മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കാന് ആഹ്വാനം
International
ഇറാന്റെ സുരക്ഷാ തലവൻ അലി ലാരിജാനി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്റാഈൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി
Kerala
മുള്ളന്പന്നിയെ തല്ലിക്കൊന്ന കേസ്; വെള്ളനാട് ശശിയുടെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി
Kerala
നടി വീണ നായര് ട്വന്റി 20 യിൽ; ഏറ്റുമാനൂരില് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാകും
Kerala
'പുരോഗമന കാഴ്ചപ്പാട് അന്യോന്യം നിലനിര്ത്തി മുന്നോട്ടുപോകാം'; വിജയം ആശംസിച്ച കമല്ഹാസന് നന്ദി അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
National
തമിഴ്നാട്ടില് കാറിനുള്ളില് നാല് മൃതദേഹങ്ങള് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്
Kerala