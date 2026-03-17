Kerala

നടി വീണ നായര്‍ ട്വന്റി 20 യിൽ; ഏറ്റുമാനൂരില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാകും

നല്ല മാറ്റത്തിന് ഒപ്പം ഞാനും നില്‍ക്കുന്നു -വീണ നായര്‍

Published

Mar 17, 2026 3:30 pm |

Last Updated

Mar 17, 2026 3:32 pm

കൊച്ചി| നടി വീണ നായർ ഏറ്റുമാനൂരിൽ ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും. നല്ല മാറ്റത്തിന് ഒപ്പം ഞാനും നില്‍ക്കുന്നു. 2007ല്‍ സ്വാതി തിരുനാള്‍ കോളേജ് യൂണിയന്‍ എസ് എഫ് ഐ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ ആയിരുന്നുവെന്ന് വീണാ നായര്‍ പറഞ്ഞു. അങ്കമാലിയില്‍ റിയാലിറ്റി ഷോ താരവും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സറുമായ പ്രോമി കുര്യാക്കോസ് ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകും. തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ നടി അഞ്ജലി നായര്‍ മത്സരിക്കും

