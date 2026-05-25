Connect with us

Kerala

എസ് എഫ് ഐ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തിനിടെ സംഘര്‍ഷം; പോലീസ് ലാത്തിവീശി, കണ്ണീര്‍വാതകം പ്രയോഗിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം പാളയത്താണ് സംഘര്‍ഷമുണ്ടായത്. എസ് എഫ് ഐ-കെ എസ് യു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു.

Published

May 25, 2026 11:33 pm |

Last Updated

May 25, 2026 11:47 pm

തിരുവനന്തപുരം | കേരള സര്‍വകലാശാലാ വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വന്‍ വിജയം നേടിയതിനു പിന്നാലെ എസ് എഫ് ഐ നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തിരുവനന്തപുരം പാളയത്ത് നടത്തിയ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കലാശിച്ചു. എസ് എഫ് ഐ-കെ എസ് യു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു.

വാക്കേറ്റത്തിനു പിന്നാലെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പരസ്പരം കല്ലെറിഞ്ഞു. കല്ലിനു പുറമെ, കമ്പും കരിക്കും മറ്റും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പരസ്പരവും പോലീസിനു നേരെയും എറിഞ്ഞു. അക്രമം നടത്തിയവരെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ പോലീസ് ലാത്തിവീശി. ഫലമില്ലാതായതോടെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.

കെ എസ് യു അക്രമത്തിലും പോലീസ് നടപടിയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് എസ് എഫ് ഐ നാളെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 37 ജനറല്‍ സീറ്റുകളില്‍ 35 എണ്ണവും നേടിയാണ് എസ് എഫ് ഐ വിജയ ചരിത്രം ആവര്‍ത്തിച്ചത്. എസ് ശിവയെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍, അക്കൗണ്ട്‌സ് കമ്മിറ്റി സീറ്റുകളാണ് കെ എസ് യുവിന് ലഭിച്ചത്. എസ് ഫാത്തിമ ഫര്‍ഹയാണ് വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

പ്ലസ് വണ്‍ സീറ്റുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചു; അധിക ബാച്ചും അനുവദിച്ചു

Kerala

പരസ്യ ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവ് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു

Kerala

എസ് എഫ് ഐ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തിനിടെ സംഘര്‍ഷം; പോലീസ് ലാത്തിവീശി, കണ്ണീര്‍വാതകം പ്രയോഗിച്ചു

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ്; കാഴ്ചാപരിധി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു

Kerala

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടറായി എ നിസാമുദ്ദീന്‍ ചുമതലയേറ്റു

Kerala

ആലപ്പുഴയില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; രാസലഹരിയുമായി യുവാക്കള്‍ പിടിയില്‍

National

നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച: എൻ ടി എ മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി; കേന്ദ്രത്തിനും സി ബി ഐ ക്കും നോട്ടീസ്