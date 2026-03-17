Kerala
ടി കെ ഗോവിന്ദനെ പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കി സിപിഎം
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം വി ജയരാജനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്
കണ്ണൂര്| തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തില് പാര്ട്ടിക്കെതിരെ സ്ഥാനാര്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി കെ ഗോവിന്ദനെ പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കി സിപിഎം. ഗോവിന്ദനെ പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം വി ജയരാജനാണ് അറിയിച്ചത്. എതിരാളികളുമായി ഒത്തുകളിക്കുന്ന ടി കെ ഗോവിന്ദന് രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചന കാണിച്ചെന്ന് ജയരാജന് പറഞ്ഞു.
പി കെ ശ്യാമളയെ സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ അങ്ങേയറ്റം നീചമായാണ് ടി കെ ഗോവിന്ദന് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് കണ്ണൂര് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാഗേഷ് വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയമെന്നത് ഒരാള് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന തീരുമാനമല്ല. പല നേതാക്കളുടേയും ബന്ധുക്കളെ സ്ഥാനാര്ഥികളാക്കുന്നത് അവരുടെ സേവനം കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പികെ ശ്യാമളയെ സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കിയതും അതേ മാനദണ്ഡത്തിലാണ്. പി കെ ഗോവിന്ദന്റെ യഥാര്ഥ പ്രശ്നം പാര്ലമെന്ററി മോഹമാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. ഒരു ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആരും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തില് ടികെ ഗോവിന്ദന് സ്വയം പേര് പറയുകയായിരുന്നുവെന്നും കണ്ണൂര് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാഗേഷ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.