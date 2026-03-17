Kerala

മുള്ളന്‍പന്നിയെ തല്ലിക്കൊന്ന കേസ്; വെള്ളനാട് ശശിയുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

ജീവന്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തി എന്നാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വെള്ളനാട് ശശിയുടെ വാദം.

Published

Mar 17, 2026 3:50 pm |

Last Updated

Mar 17, 2026 3:51 pm

ഇടുക്കി| മുള്ളന്‍പന്നിയെ തല്ലിക്കൊന്ന കേസില്‍ വെള്ളനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വെള്ളനാട് ശശിയുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി. തിരുവനന്തപുരം സെഷന്‍സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. ജീവന്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തി എന്നാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വെള്ളനാട് ശശിയുടെ വാദം. എന്നാല്‍ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ചെയ്ത കുറ്റത്തെ ചെറുതായി കാണാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചണ് കോടതി നടപടി.

ഫെബ്രുവരി 28നായിരുന്നു സംഭവം. വീട്ടിനുള്ളില്‍ കയറിയ മുള്ളന്‍പന്നിയെ അടിച്ചുകൊന്ന സംഭവത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം ശശിക്കെതിരെ വനം വകുപ്പ് കേസെടുത്തിരുന്നു. പിന്നാലെ വെള്ളനാട് ശശി ഒളിവില്‍ പോയി. വനംവകുപ്പിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടായിരുന്നു മുള്ളന്‍ പന്നിയെ ഇരുമ്പ് ദണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ചുകൊന്നത്. എന്നാല്‍ മുള്ളന്‍പന്നിയെ കൊന്നിട്ടില്ലെന്നും ചത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതാണെന്നുമായിരുന്നു വെള്ളനാട് ശശി പറഞ്ഞത്.

 

Latest

Saudi Arabia

സഊദിയില്‍ ശവ്വാല്‍ മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ആഹ്വാനം

International

ഇറാന്റെ സുരക്ഷാ തലവൻ അലി ലാരിജാനി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്റാഈൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി

Kerala

നടി വീണ നായര്‍ ട്വന്റി 20 യിൽ; ഏറ്റുമാനൂരില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാകും

Kerala

'പുരോഗമന കാഴ്ചപ്പാട് അന്യോന്യം നിലനിര്‍ത്തി മുന്നോട്ടുപോകാം'; വിജയം ആശംസിച്ച കമല്‍ഹാസന് നന്ദി അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

National

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കാറിനുള്ളില്‍ നാല് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍

Kerala

കുതിപ്പ് തുടര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണവില; പവന് 880 രൂപ ഉയര്‍ന്നു