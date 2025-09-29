Editors Pick
അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് 3 ലക്ഷം വിൽപ്പന; ചരിത്ര നേട്ടവുമായി മഹീന്ദ്ര ഥാർ
5-ഡോർ മോഡലായ ഥാർ റോക്സ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഥാറിൻ്റെ ജനപ്രീതിയും വിൽപ്പനയും കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
ന്യൂഡൽഹി | മഹീന്ദ്രയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഓഫ്-റോഡർ എസ്യുവിയായ ഥാർ (Thar) രാജ്യത്ത് 3 ലക്ഷത്തിലധികം യൂണിറ്റ് വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു പുതിയ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു. 2020 ഒക്ടോബറിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഥാർ വെറും അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 5-ഡോർ മോഡലായ ഥാർ റോക്സ് (Thar Roxx) അവതരിപ്പിച്ചത് ഥാറിൻ്റെ ജനപ്രീതിയും വിൽപ്പനയും കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം (FY2026) ആദ്യത്തെ 5 മാസത്തെ വിൽപ്പനയുടെ 68% വും മഹീന്ദ്ര ഥാർ റോക്സ് ആണ് സംഭാവന ചെയ്തത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് റോക്സിന് വിപണിയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടാനായി. ഇത് ഥാർ ശ്രേണിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. മഹീന്ദ്രയുടെ മൊത്തം എസ്യുവി വിൽപ്പനയിൽ 2020 മുതൽ ഥാർ മോഡലുകൾ 15 ശതമാനമാണ് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ജിഎസ്ടി (GST) ഘടന ഥാർ എസ്യുവിയുടെ വില കുറയ്ക്കാൻ മഹീന്ദ്രയ്ക്ക് അവസരം നൽകി. ഥാറിന് 1.35 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് കമ്പനി വില കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഈ ഓഫ്-റോഡറിന് മുമ്പത്തേക്കാൾ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയായി.
മഹീന്ദ്ര ഥാർ 3-ഡോർ മോഡൽ 1.5 ലിറ്റർ mHawk ടർബോ ഡീസൽ, 2.0 ലിറ്റർ mStallion ടർബോ പെട്രോൾ, 2.2 ലിറ്റർ mHawk ടർബോ ഡീസൽ എന്നീ മൂന്ന് എൻജിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഥാർ റോക്സ് എസ്യുവിക്ക് 2.0 ലിറ്റർ mStallion ടർബോ പെട്രോൾ, 2.2 ലിറ്റർ mHawk ഡീസൽ എൻജിനുകളാണ് ഓപ്ഷനുകളായി ലഭിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ മഹീന്ദ്ര ഥാറിൻ്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 10.32 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 16.61 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. അതേസമയം, ഥാർ റോക്സിൻ്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത് 12.25 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ്.