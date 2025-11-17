Kerala
എച്ച് എസ് എസ് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ: ആദ്യഘട്ടം ഡിസംബര് 15 മുതല് 23 വരെ; അവസാനത്തേത് ജനുവരി ആറിന്
ഡിസംബര് 24 മുതല് ജനുവരി നാലുവരെ ക്രിസ്മസ് അവധി.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഹയര് സെക്കന്ഡറി ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിള് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രണ്ട് ഘട്ടമായി നടക്കുന്ന പരീക്ഷയുടെ ആദ്യഘട്ടം ഡിസംബര് 15 മുതല് 23 വരെയാണ്.
ഡിസംബര് 24 മുതല് ജനുവരി നാലുവരെ ക്രിസ്മസ് അവധിയായിരിക്കും. അവധിക്കു ശേഷം ജനുവരി ആറിനാണ് അവസാന പരീക്ഷ നടക്കും.
ക്രിസ്മസ് അവധിക്കു മുമ്പ് മുഴുവന് പരീക്ഷകളും നടത്താനായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള തീരുമാനം. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഷെഡ്യൂളില് മാറ്റം വരുത്തിയത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
എച്ച് എസ് എസ് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ: ആദ്യഘട്ടം ഡിസംബര് 15 മുതല് 23 വരെ; അവസാനത്തേത് ജനുവരി ആറിന്
Ongoing News
കുട്ടിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ദുബൈ-തിരുവനന്തപുരം എമിറേറ്റ്സ് വിമാനം അടിയന്തരമായി മസ്കത്തില് ഇറക്കി
Kerala
പ്രായപൂര്ത്തിയാവാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; യുവാവ് അറസ്റ്റില്
International
ഔദ്യോഗിക സന്ദര്ശനം; സഊദി കിരീടാവകാശി അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു
Kerala
ഭര്ത്താവിനൊപ്പം സ്കൂട്ടറില് യാത്ര ചെയ്യവേ അപകടം; വീട്ടമ്മ മരിച്ചു
Kozhikode
ഈജിപ്ഷ്യന് ഗ്രാന്ഡ് മുഫ്തിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പേരോട്
Kerala