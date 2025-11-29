Kerala
രാഹുലിനെ പിന്തുണച്ചും ഇരയെ അധിക്ഷേപിച്ചും മഹിളാ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ്
രാഹുലിനൊപ്പമുള്ള പടം പങ്കുവച്ചാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ജനറല് സെക്രട്ടറി ബിന്ദു ബിനുവിന്റെ കുറിപ്പ്
പത്തനംതിട്ട | ബലാത്സംഗ കേസില് ഒളിവില് കഴിയുന്ന രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എം എല് എയെ പിന്തുണച്ചും ഇരയെ അധിക്ഷേപിച്ചും മഹിള കോണ്ഗ്രസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ജനറല് സെക്രട്ടറി ബിന്ദു ബിനു. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ബിന്ദു ബിനു ഇരയെ അധിക്ഷേപിച്ചത്.
ഇരയുടെ ആരോപണത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നാണ് പോസ്റ്റില് പറയുന്നത്. ഭര്തൃമതിയുടെ ത്വര കൊള്ളാം തുടങ്ങിയവ നിരവധി അപമാനകരമായ പരാമര്ശങ്ങളാണ് പോസ്റ്റിലുള്ളത്. രാഹുലിനൊപ്പം ഉള്ള ചിത്രവും പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. രാഹുലിന്റെ ജില്ലക്കാരിയായ ബിന്ദു ബിനു സജീവ പ്രവര്ത്തകയാണ്.
