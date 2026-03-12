Connect with us

National

എല്‍പിജി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക് പുറമേ ട്രെയിനുകളിലും ഭക്ഷണ വിതരണം നിലച്ചേക്കും

ടിക്കറ്റിനൊപ്പം ഭക്ഷണം ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പണം റീഫണ്ട് നല്‍കുന്നത് ആലോചനയിലെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം.

Published

Mar 12, 2026 8:34 am |

Last Updated

Mar 12, 2026 8:34 am

ന്യൂഡല്‍ഹി| എല്‍പിജി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശവുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. സാഹചര്യങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്താന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി നിര്‍ദേശം നല്‍കി. കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ധനക്ഷാമമുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം തടയണമെന്നും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക് പുറമേ ട്രെയിനുകളിലും പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നിലച്ചേക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

നേരത്തെ ടിക്കറ്റിനൊപ്പം ഭക്ഷണം ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പണം റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആലോചനയിലെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മുംബൈ, ബാംഗ്ലൂര്‍ എന്നീ മെട്രോ നഗരങ്ങളില്‍ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകള്‍ ലഭിക്കാനില്ല. അതേസമയം, 30 ശതമാനം ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി മാത്രമേ രാജ്യത്തുള്ളൂവെന്ന് ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം.

അതിനിടെ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എല്‍ഡിഎഫിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍ അറിയിച്ചു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ആലപ്പുഴ പള്ളാത്തുരുത്തിയില്‍ ഹൗസ്‌ബോട്ടുകള്‍ക്ക് തീപിടിച്ചു; ആളപായമില്ല

National

എല്‍പിജി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക് പുറമേ ട്രെയിനുകളിലും ഭക്ഷണ വിതരണം നിലച്ചേക്കും

Kerala

ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ കുടുക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന; കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം

Kerala

ജി സുധകന്‍ പുറത്തേക്ക്; അമ്പലപ്പുഴയില്‍ യു ഡി എഫ് പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ചേക്കും

International

ഇറാന്‍ യുദ്ധം വിജയിച്ചതായി ട്രംപ്; ഇറാനെ അപലപിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതി

Kerala

എ പത്മകുമാറിനെ പാര്‍ട്ടി പുറത്താക്കിയേക്കും; തപാലില്‍ വിശദീകരണം തേടി

From the print

ചൂരൽമല- മുണ്ടക്കൈ: കോൺഗ്രസ്സ് ഭവന പദ്ധതി കല്ലിട്ടിടത്ത് തന്നെ