Connect with us

Kerala

ആലപ്പുഴ പള്ളാത്തുരുത്തിയില്‍ ഹൗസ്‌ബോട്ടുകള്‍ക്ക് തീപിടിച്ചു; ആളപായമില്ല

ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ തീ പടരുന്നത് കണ്ടതോടെ കായലിലേക്ക് ചാടി.

Published

Mar 12, 2026 9:16 am |

Last Updated

Mar 12, 2026 9:16 am

ആലപ്പുഴ|ആലപ്പുഴ പള്ളാത്തുരുത്തിയില്‍ രണ്ട് ഹൗസ്‌ബോട്ടുകള്‍ക്ക് തീപിടിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ബോട്ടുകള്‍ക്ക് തീപിടിച്ചത്. അനാഹിത, കാതറിന്‍ എന്നീ ബോട്ടുകള്‍ക്കാണ് തീപിടിച്ചത്. ആറ് ബെഡ് റൂമുകള്‍ ഉള്ള ഹൗസ് ബോട്ടിനാണ് തീ പിടിച്ചത്. രണ്ടുബോട്ടുകളും പൂര്‍ണമായും കത്തിനശിച്ചു. രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് എത്തി തീ അണയ്ക്കാന്‍
ശ്രമം നടത്തി.

ഹൗസ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ തീ പടരുന്നത് കണ്ടതോടെ കായലിലേക്ക് എടുത്തുചാടി. ഇവര്‍ പരുക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. തീപിടിത്തത്തില്‍ ഹൗസ് ബോട്ടിലെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. നിലവില്‍ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ആലപ്പുഴ പള്ളാത്തുരുത്തിയില്‍ ഹൗസ്‌ബോട്ടുകള്‍ക്ക് തീപിടിച്ചു; ആളപായമില്ല

National

എല്‍പിജി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക് പുറമേ ട്രെയിനുകളിലും ഭക്ഷണ വിതരണം നിലച്ചേക്കും

Kerala

ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ കുടുക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന; കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം

Kerala

ജി സുധകന്‍ പുറത്തേക്ക്; അമ്പലപ്പുഴയില്‍ യു ഡി എഫ് പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ചേക്കും

International

ഇറാന്‍ യുദ്ധം വിജയിച്ചതായി ട്രംപ്; ഇറാനെ അപലപിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതി

Kerala

എ പത്മകുമാറിനെ പാര്‍ട്ടി പുറത്താക്കിയേക്കും; തപാലില്‍ വിശദീകരണം തേടി

From the print

ചൂരൽമല- മുണ്ടക്കൈ: കോൺഗ്രസ്സ് ഭവന പദ്ധതി കല്ലിട്ടിടത്ത് തന്നെ