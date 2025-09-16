Kerala
മലപ്പുറത്ത് പാറ പൊട്ടിച്ച വേസ്റ്റ് കുളത്തിലേക്ക് തള്ളുന്നതിനിടെ ലോറി മറിഞ്ഞു; ഡ്രൈവര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
അരീക്കോട് തോട്ടുമുക്കം സ്വദേശി കൂനുമ്മത്തൊടി സലീമിന്റെ മകന് മുഹമ്മദ് റാഷിദ് (27) ആണ് മരിച്ചത്.
മലപ്പുറം|ആമയൂര് പുളിങ്ങോട്ടുപുറത്ത് പാറ പൊട്ടിച്ച വേസ്റ്റ് കുളത്തിലേക്ക് തള്ളുന്നതിനിടെ ലോറി മറിഞ്ഞു ഡ്രൈവര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അരീക്കോട് തോട്ടുമുക്കം സ്വദേശി കൂനുമ്മത്തൊടി സലീമിന്റെ മകന് മുഹമ്മദ് റാഷിദ് (27) ആണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തോടെ റഹ്മത്ത് ക്രഷറിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി വെള്ളത്തിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാള് വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാര് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയെങ്കിലും യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ലോറി മറിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞാണ് ഡ്രൈവറെ പുറത്തെടുക്കാനായത്. ലോറി പൂര്ണമായും വെള്ളത്തില് മുങ്ങിയിരുന്നു. 15 അടിയോളം താഴ്ചയുള്ള ക്വാറിയില് നിന്ന് വലിയ ക്രെയിന് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലോറി കരകയറ്റിയത്. മഞ്ചേരി ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടത്തിയ മൃതദേഹം തോട്ടുമുക്കം ജുമാമസ്ജിദില് ഖബറടക്കി.