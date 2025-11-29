Connect with us

Kerala

പറവൂരില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ കുത്തി പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു

ചേന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പത്താം വാര്‍ഡ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ ഫസല്‍ റഹ്മാനെയാണ് കുത്തി പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചത്

Published

Nov 29, 2025 10:22 am |

Last Updated

Nov 29, 2025 10:22 am

പറവൂര്‍|എറണാകുളം പറവൂരില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് വിമത സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ കുത്തി പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു. ചേന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പത്താം വാര്‍ഡ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ ഫസല്‍ റഹ്മാനെയാണ് കുത്തി പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചത്.

വടക്കേക്കര സ്വദേശി മനോജ് വലിയപുരക്കലാണ് ഫസല്‍ റഹ്മാനെആക്രമിച്ചത്.
യൂട്യൂബില്‍ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കമാണ് ആക്രമണത്തില്‍ കലാശിച്ചതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മുകേഷും രാഹുലും ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒന്നാണ്, സ്ത്രീകള്‍ക്കുനേരെ ആര് അതിക്രമം നടത്തിയാലും അത് തെറ്റാണ്; കെ മുരളീധരന്‍

National

നാവിക സേന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയെ ടി ടി ഇ ട്രെയിനില്‍ നിന്നു തള്ളിയിട്ടു കൊന്നതായി കണ്ടെത്തി

Uae

അബൂദബിയിൽ 37 ഭക്ഷണശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടി

Kerala

മാങ്കൂട്ടം ഒളിച്ചത് എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്തോ കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്തോ ഡി സി സി ഓഫീസിലോ; ചോദ്യവുമായി മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

Uae

തുർക്കിയിൽ ചാരപ്രവർത്തനം: ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് യു എ ഇ

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി മണികണ്ഠന്‍ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു

Kerala

രാഹുലിനെ പിന്തുണച്ചും ഇരയെ അധിക്ഷേപിച്ചും മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ്