National
ഒന്പത് മാസത്തിനുള്ളില് ലഡാക്കിലെത്തിയത് 4.60 ലക്ഷം വിനോദസഞ്ചാരികള്
2025ലെ ആകെ സന്ദര്ശകരുടെ എണ്ണത്തേക്കാള് 35 ശതമാനത്തിലധികം വര്ധനവാണിത്
ജമ്മു | 2026 സെപ്തംബര് വരെയുള്ള കാലയളവില് കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ ലഡാക്കിലെത്തിയത് 4,60,000ത്തിലധികം വിനോദസഞ്ചാരികളെന്ന് ലോക് ഭവന് വക്താവ്. 2025ലെ ആകെ സന്ദര്ശകരുടെ എണ്ണത്തേക്കാള് 35 ശതമാനത്തിലധികം വര്ധനവാണിത്.
യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയതും ലഡാക്ക് ബൈക്ക് വീക്ക്, ലഡാക്ക് മാരത്തണ്, ലഡാക്ക് ഫെസ്റ്റിവലുകള് തുടങ്ങിയ പരിപാടികളുടെ പ്രോത്സാഹനവുമാണ് ഈ വന് വളര്ച്ചക്ക് കാരണമെന്ന് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് വിനയ് കുമാര് സക്സേന പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ലിലിയം പൂക്കളുടെ തോട്ടങ്ങള്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഉയര്ന്ന പ്രദേശത്തുള്ള വന്യജീവി സഫാരി തുടങ്ങിയ നൂതനമായ സംരംഭങ്ങളും ഈ കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശത്തോടുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ താല്പ്പര്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതില് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സക്സേന കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.