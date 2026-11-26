Kerala
ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ ശ്രമം വിഫലം; കണ്വെട്ടത്ത് നിന്നും രണ്ടാം ദിനവും വഴുതി മാറി ചക്കക്കൊമ്പന്
കാട്ടുകൊമ്പനെ മയക്കുവെടിവെച്ച് പിടികൂടി റേഡിയോ കോളര് ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യം നാളെയും തുടരും.
ഇടുക്കി | സര്വ സന്നാഹങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടും കണ്വെട്ടത്തുളള ചക്കക്കൊമ്പനെ ദൗത്യസംഘത്തിന് മയക്കുവെടിവെക്കാനായില്ല. 140 അംഗ ദൗത്യസംഘം, നാല് വെറ്ററിനറി സര്ജന്മാര്, തെര്മല് ഡ്രോണുകള്, ആര് ആര് ടി സംഘം അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന്റെ രണ്ടു ദിവസത്തെ കാത്തിരുപ്പാണ് വിഫലമായത്. വെടിയേറ്റ് ചക്കക്കൊമ്പന് മയങ്ങിയാലുടന് വരുതിയിലാക്കാന് ഒരുങ്ങി രണ്ട് കുങ്കിയാനകളും നില്പ്പുണ്ട്. എന്നാല് കാടും കാലാവസ്ഥയും അണക്കെട്ടും മറയാക്കി കൊമ്പന് വഴുതിമാറുകയാണ്.
കാട്ടുകൊമ്പനെ മയക്കുവെടിവെച്ച് പിടികൂടി റേഡിയോ കോളര് ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യം നാളെയും തുടരും. രണ്ട് ദിവസത്തെ ശ്രമങ്ങളിലും ആനയെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താന് സാധിച്ചെങ്കിലും മയക്കുവെടി പ്രയോഗിക്കാന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒത്തുവന്നില്ല. ഇതോടെ ദൗത്യം കൂടുതല് ശക്തമാക്കി മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കാന് വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു.
ബുധനാഴ്ച പുലര്ച്ചെ നാലിനാണ് ഹൈറേഞ്ച് സി സി എഫ്. ഡി കെ വിനോദ് കുമാര്, മൂന്നാര് ഡി എഫ് ഒ. സാജു വര്ഗീസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില് ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്. പൊന്നുസ്വാമി എസ്റ്റേറ്റ് ഭാഗത്ത് കണ്ടെത്തിയ കൊമ്പന് ആനയിറങ്കല് ഡാമിന് സമീപത്തേക്കും തുരുത്തിലേക്കും നീങ്ങിയതാണ് ആദ്യ തിരിച്ചടിയായത്. ജലാശയത്തിന് സമീപത്തുവെച്ച് മയക്കുവെടിവെച്ചാല് ആന വെള്ളത്തില് വീണ് അപകടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാല് സംഘത്തിന് മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. ഉച്ചക്കുശേഷം അനുകൂല സാഹചര്യം ലഭിച്ചപ്പോള് രണ്ട് തവണ മയക്കുവെടിവെച്ചെങ്കിലും ഉയരമുള്ള പുല്ലും ഇടതൂര്ന്ന കാടും കാരണം ഡാര്ട്ട് ആനയുടെ ശരീരത്തില് കൃത്യമായി തുളച്ചുകയറിയില്ല. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദൗത്യം നിര്ത്തി.
ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ തന്നെ കാടുകയറിയ സംഘം രാവിലെ ചെമ്പകത്തൊഴുകുടി ഭാഗത്ത് ചക്കക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തി. എന്നാല് ആനയിറങ്കല് ജലാശയത്തിന് തൊട്ടടുത്തായിരുന്നതിനാല് വെടിവെക്കാനായില്ല. ഉച്ചക്ക് 12 ഓടെ ജലാശയം നീന്തിക്കടന്ന കൊമ്പന് 301 കോളനി ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി. പിന്നാലെയെത്തിയ ദൗത്യസംഘത്തിന് നേരെ ആന തിരിഞ്ഞതോടെ സംഘം ജാഗ്രത പാലിച്ചു. തുടര്ന്ന് ചോലയ്ക്കുള്ളില് മറഞ്ഞ ആന വൈകുന്നേരം മൂന്നരയോടെ ചെമ്പകത്തൊഴുകുടി ഭാഗത്തെ ഏലത്തോട്ടത്തില് തിരിച്ചെത്തി. ജലാശയത്തില് നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റര് അകലെയുള്ള ഈ പ്രദേശം മയക്കുവെടിക്ക് അനുയോജ്യമായിരുന്നെങ്കിലും ഏലച്ചെടികള് തടസ്സമായി. പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആനയെ തുറസ്സായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. വെളിച്ചം കുറഞ്ഞതോടെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് രണ്ടാം ദിനത്തെ ദൗത്യവും അവസാനിപ്പിച്ചു.
Content Highlights: The forest department mission team’s effort to track and manage Chakkakomban did not succeed for the second straight day. The wild elephant slipped out of sight despite ongoing monitoring and field operations. Teams continue efforts to prevent human-wildlife conflict in nearby areas.