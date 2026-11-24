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ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രം തിരുത്തി 15-കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശി; 52 പന്തിൽ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിയും 28 സിക്സറുകളും
റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യാ കപ്പിൽ യു എ ഇയ്ക്കെതിരെ 52 പന്തിൽ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി നേടി വൈഭവ് സൂര്യവംശി ലോക റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു
ദോഹ | റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യാ കപ്പ് (Rising Stars Asia Cup) ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ യു എ ഇയ്ക്കെതിരെ 52 പന്തിൽ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി നേടി പതിനഞ്ചുകാരനായ ഇന്ത്യൻ താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി ലോക റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച ദോഹയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദോഹ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 53 പന്തിൽ 204 റൺസെടുത്ത സൂര്യവംശിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ എ, ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. 28 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി തികച്ച താരം ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ വേഗമേറിയ സെഞ്ച്വറി, വേഗമേറിയ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി, ഒരു ഇന്നിംഗ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ എന്നീ ലോക റെക്കോർഡുകളാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത യു എ ഇ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 249 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ എ വെറും 14.2 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 254 റൺസെടുത്ത് വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നു. താൻ നേരിട്ട 53 പന്തുകളിൽ 28 എണ്ണവും സൂര്യവംശി അതിർത്തി കടത്തി സിക്സറുകളാക്കി മാറ്റി. 2024 ഒക്ടോബറിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ആഭ്യന്തര ഏകദിന ടൂർണമെന്റിൽ ഒട്ടാഗോയ്ക്കെതിരെ കാന്റർബറിക്കായി ചാഡ് ബോവ്സ് നേടിയ 103 പന്തിലെ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി റെക്കോർഡാണ് സൂര്യവംശി തകർത്തത്. കൂടാതെ ലിസ്റ്റ് എ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഡാർസി ഷോർട്ടിന്റെ (23 സിക്സറുകൾ) റെക്കോർഡും ഈ കൗമാരതാരം മറികടന്നു.
നേരത്തെ 2023 ഒക്ടോബറിൽ ടാസ്മാനിയയ്ക്കെതിരെ സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി ജേക്ക് ഫ്രേസർ മക്ഗുർക്ക് നേടിയ 29 പന്തിലെ സെഞ്ച്വറി റെക്കോർഡ് ഒരു പന്ത് വ്യത്യാസത്തിലാണ് സൂര്യവംശി മറികടന്നത്. ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ വേഗമേറിയ സെഞ്ച്വറികളുടെ പട്ടികയിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശി (28 പന്ത്), ജേക്ക് ഫ്രേസർ മക്ഗുർക്ക് (29 പന്ത്), എ ബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ് (31 പന്ത്), സാക്കിബുൽ ഗനി (32 പന്ത്) എന്നിവരാണ് ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്. 2026-ൽ ശ്രീലങ്ക എയ്ക്കെതിരെ 11 പന്തിൽ അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി, യു എ ഇയ്ക്കെതിരെ 28 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി, 40 പന്തിൽ 150 റൺസ്, 52 പന്തിൽ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി എന്നിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ നാല് സുപ്രധാന വേഗമേറിയ റെക്കോർഡുകളും ഇപ്പോൾ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ പേരിലാണ്.
ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ലഭിച്ച മികച്ച തുടക്കങ്ങൾ വലിയ സ്കോറുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ നിരാശയിലായിരുന്നു താനെന്ന് സൂര്യവംശി മത്സരശേഷം പ്രതികരിച്ചു. നവംബർ 20-ന് നേപ്പാളിനെതിരെ 26 റൺസിനും ഞായറാഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ ഷഹീൻസിനെതിരെ 11 റൺസിനും താരം പുറത്തായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ കുറച്ചു സമയം എടുത്ത് കളിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെങ്കിലും പിച്ചിൽ നിന്ന് ബൗളർമാർക്ക് കാര്യമായ സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ തന്റെ സ്വാഭാവിക ശൈലിയിൽ ആക്രമിച്ചു കളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി ബാറ്റിംഗിലെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ സാഹിദ് അലിയെ മൂന്ന് സിക്സറുകൾ പറത്തിയാണ് സൂര്യവംശി തന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് തുടക്കമിട്ടത്. രണ്ടാം ഓവറിൽ ഇബ്രാർ അഹമ്മദിനെതിരെ രണ്ട് സിക്സറുകൾ കൂടി നേടിയ താരം മൂന്നാം ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് സിക്സറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ 15 പന്തിൽ അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി തികച്ചു. നാലാം ഓവറിൽ ഓപ്പണിംഗ് പങ്കാളി അഭിഷേക് ശർമ്മയെ ഇബ്രാർ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ നേരിട്ട രണ്ടാമത്തെ പന്തിൽ തന്നെ സിക്സർ പായിച്ചാണ് സൂര്യവംശി മറുപടി നൽകിയത്. അഞ്ചാം ഓവറിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 100 കടന്നപ്പോൾ സൂര്യവംശി 23 പന്തിൽ 82 റൺസിലെത്തിയിരുന്നു. ഏഴാം ഓവറിൽ ഇബ്രാറിനെതിരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രൈവിലൂടെ സിക്സർ നേടിയാണ് താരം തന്റെ 28 പന്തിലെ സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കിയത്.
തുടർന്ന് ഇടംകൈയ്യൻ സ്പിന്നർ ഉദ്ദിഷ് സൂരിയുടെ ഒരൊറ്റ ഓവറിൽ മൂന്ന് സിക്സറുകൾ താരം പറത്തി. പത്താം ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 183 റൺസെന്ന നിലയിലെത്തി. ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ 10 ഓവറിൽ ഒരു ടീം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണിത്. ആ സമയത്ത് 20 സിക്സറുകളും ആറ് ബൗണ്ടറികളും ഉൾപ്പെടെ 40 പന്തിൽ സൂര്യവംശി 150 റൺസ് തികച്ചിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം ഓവറിൽ നാല് സിക്സറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 28 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ താരം 52-ാം പന്തിൽ സിക്സർ നേടിക്കൊണ്ട് ചരിത്രപരമായ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി. പതിമൂന്നാം ഓവറിൽ ബസിൽ ഹമീദിന്റെ പന്തിൽ ലോംഗ് ഓണിലൂടെ വീണ്ടും സിക്സറിന് ശ്രമിക്കവെ ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് സൂര്യവംശി പുറത്തായത്. ഈ വിജയത്തോടെ ഇന്ത്യ എ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യാ കപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു.
ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശി 150 റൺസ് പിന്നിടുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ്. 2025-26 വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെതിരെ ബീഹാറിനായി 36 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറിയും 84 പന്തിൽ 190 റൺസും താരം നേടിയിരുന്നു. കൂടാതെ തന്റെ കന്നി ഐ പി എൽ സീസണിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി 35 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടി ടൂർണമെന്റിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡും വേഗമേറിയ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡും സൂര്യവംശി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ടൂർണമെന്റ് അവസാനിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി ആഘോഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സൂര്യവംശി പറഞ്ഞെങ്കിലും ബീഹാറിലെ സമസ്തിപൂരിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും കേക്ക് മുറിച്ചും ഈ ചരിത്ര നേട്ടം ആഘോഷിച്ചു.
Content Highlights
15-year-old Indian batter Vaibhav Sooryavanshi shattered multiple world records by smashing a 52-ball double century against the UAE in the Rising Stars Asia Cup 2026 in Doha. His breathtaking knock of 204 off 53 balls included a 28-ball century and a List A record 28 sixes. Powered by his innings, India A chased down the 250-run target in just 14.2 overs to secure a seven-wicket victory and enter the semi-finals.