Connect with us

Kerala

കോഴിക്കോട് ബസ് ജീവനക്കാരുടെ മര്‍ദനത്തില്‍ യുവാവിന് ഗുരുതര പരുക്ക്

സംഭവത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പോലീസ് ബസ് ജീവനക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

Published

Oct 26, 2026 8:40 pm |

Last Updated

Oct 26, 2026 8:40 pm

കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് വെള്ളിപ്പറമ്പില്‍ ബസ് ഇന്‍ഡിക്കേറ്റര്‍ ഇടാതെ പിന്നോട്ട് എടുത്തത് ചോദ്യം ചെയ്ത യുവാവിന് ബസ് ജീവനക്കാരുടെ മര്‍ദനം. മര്‍ദനത്തില്‍ യുവാവിന് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. പിലാശ്ശേരി സ്വദേശി അസറുദ്ദീനാണ് പരുക്കേറ്റത്.

അസറുദ്ദീന് ദിവസങ്ങള്‍ മുമ്പ് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പോലീസ് ബസ് ജീവനക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. രണ്ട് ജീവനക്കാര്‍ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

Content Highlights: A youth named Azharuddin was brutally assaulted by bus workers in Velliparamba, Kozhikode. The attack occurred after he questioned the driver for reversing without indicating. Medical College police took bus employees into custody while two others fled the scene.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Business

അബൂദബി സായിദ് സിറ്റിയില്‍ ലുലു സ്റ്റോര്‍ തുറന്നു

Saudi Arabia

ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന ചര്‍ച്ച: മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യം പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ഖാലിദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്‍ നയിക്കും

International

മേഖലയിലെ സംഘര്‍ഷം ലഘൂകരിക്കണം; ഇറാനോട് സഊദി

Kerala

കാറിടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബൈക്കില്‍ നിന്നും റോഡിലേക്ക് വീണ 12കാരന്‍ മറ്റൊരു കാര്‍ കയറിയിറങ്ങി മരിച്ചു

Kerala

കോഴിക്കോട് ബസ് ജീവനക്കാരുടെ മര്‍ദനത്തില്‍ യുവാവിന് ഗുരുതര പരുക്ക്

Kerala

പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്തല്‍ സര്‍ക്കാറിന്റെ പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍

National

ഇന്ത്യയില്‍ 4,218 കി.മീറ്റര്‍ ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ച 'ടിമ്മി'യെ പിരിയാനായില്ല; ഒടുവില്‍ കപ്പല്‍ കയറ്റി നാട്ടിലെത്തിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ദമ്പതികള്‍