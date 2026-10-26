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ഇന്ത്യയില് 4,218 കി.മീറ്റര് ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ച 'ടിമ്മി'യെ പിരിയാനായില്ല; ഒടുവില് കപ്പല് കയറ്റി നാട്ടിലെത്തിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ദമ്പതികള്
ആറ് മാസത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ കപ്പല് മാര്ഗം യുകെയില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്
ന്യൂഡല്ഹി| വിനോദസഞ്ചാരികള് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം സമ്മാനങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമായി മടങ്ങുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാല് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ദമ്പതികള് തിരികെ കൊണ്ടുപോയത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് , ഒരു മൂന്ന് ചക്ര ഓട്ടോറിക്ഷ.
ഇന്ത്യന് സന്ദര്ശനത്തിനിടയില് ലില്ലി- കാലം എന്നീ ദമ്പതികള് തങ്ങള് വാങ്ങിയ ഓട്ടോറിക്ഷയുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയായിരുന്നു. ചുവപ്പും കറുപ്പും വരകളുള്ള ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയില് മാസങ്ങളോളം രാജ്യത്തുടനീളം യാത്ര ചെയ്ത ശേഷം, അതിനെ ഇന്ത്യയില് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാന് അവര്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ അവര് അത് യുകെയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന് തീരുമാനിച്ചു.
ആറ് മാസത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ കപ്പല് മാര്ഗം യുകെയില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകം ചുറ്റാനായി അവര് ഇതിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ദമ്പതികളുടെ അഭിപ്രായത്തില്, ഇന്ത്യയിലെ യാത്രയില് അവര് പൂര്ണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയെ ആയിരുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം അവര് ഏകദേശം 4,218 കിലോമീറ്ററോളം ഇതില് സഞ്ചരിച്ചു. ഈ വാഹനം അവര്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറിയതോടെ, അവര് അതിന് ”ടിമ്മി ദി ടിന് കാന്” (Timmy the Tin Can) എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പേരിട്ടു.
കണ്ണിന്റെയും പുഞ്ചിരിയുടെയും ചിത്രങ്ങള് വരച്ച തിളക്കമുള്ള ചുവന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയാണിത്. ഇത് ചെന്നൈയില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതാണ്, TN 03 AA 4342 എന്ന നമ്പറാണ് ഇതിനുള്ളത്.
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ഓട്ടോറിക്ഷയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹം കാരണം, ദമ്പതികള് അത് ഒരു വലിയ ഷിപ്പിംഗ് കണ്ടെയ്നറില് ആക്കി യുകെയിലേക്ക് അയക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. ടിമ്മിയെ യുകെയിലെത്തിക്കാന് ആറ് മാസത്തെ കഠിനാധ്വാനവും ഒരുപാട് പ്രവര്ത്തനങ്ങളും വേണ്ടിവന്നതായി അവര് വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാല് ടിമ്മി ഒടുവില് യുകെ തുറമുഖത്ത് എത്തിയപ്പോള് അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ലായിരുന്നു.
എന്നാല് കഥയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്വിസ്റ്റ്, ടിമ്മിയുമായി വീണ്ടും ഒന്നിച്ചെങ്കിലും അവര്ക്ക് അത് ഉടന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ്. ബ്രിട്ടനിലെ കര്ശനമായ റോഡ് ഗതാഗത, കസ്റ്റമിസ് ചട്ടങ്ങള് കാരണം, ഒരു ഇന്ത്യന് ഓട്ടോറിക്ഷ യുകെയിലെ റോഡുകളില് ഓടിക്കുന്നതിനോ നിയമപരമായി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ നിരവധി കടലാസ് ജോലികളും നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളും മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്.