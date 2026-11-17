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ബച്ചന്റെ വസതിക്ക് മുമ്പില് ഖലിസ്ഥാന് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കും; ഭീഷണിയുമായി സിഖ്സ് ഫോര് ജസ്റ്റിസ്'നേതാവ് ഗുര്പത്വന്ത് സിംഗ് പന്നുന്
2026 നവംബര് 19-നും 27-നും ഇടയില് ബച്ചന്റെ മുംബൈയിലെ വസതിയായ 'ജല്സ'ക്ക് മുന്നില് ഒത്തുകൂടാന് അനുയായികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ന്യൂഡല്ഹി | ബോളിവുഡ് താരം അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വസതിക്ക് മുമ്പില് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനവുമായി നിരോധിത വിഘടനവാദി സംഘടനയായ ‘സിഖ്സ് ഫോര് ജസ്റ്റിസ്'(SFJ) നേതാവ് ഗുര്പത്വന്ത് സിംഗ് പന്നുന്. 2026 നവംബര് 19-നും 27-നും ഇടയില് ബച്ചന്റെ മുംബൈയിലെ വസതിയായ ‘ജല്സ’ക്ക് മുന്നില് ഒത്തുകൂടാന് അദ്ദേഹം അനുയായികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒത്തുചേരല് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവര്ക്ക് 11 ലക്ഷം രൂപ നല്കുമെന്ന് പോസ്റ്റില് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായി റിപോര്ട്ടുണ്ട്.
1984-ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപ സമയത്ത് അമിതാഭ് ബച്ചന് പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങള് വിളിച്ചു എന്ന് ഈ സംഘടന നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള് വീണ്ടും ആ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്, ബച്ചന് ഈ ആരോപണങ്ങള് ഔദ്യോഗികമായി പലതവണ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബച്ചന്റെ വസതിക്ക് മുന്നില് ഒത്തുകൂടി ഒരു ‘ഖലിസ്ഥാന് ജല്സ’ (ഖലിസ്ഥാന് സമ്മേളനം) നടത്താന് പന്നുന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക മാധ്യമ പോസ്റ്റ് അനുയായികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഭീഷണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമീപകാല പോസ്റ്റുകളില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും നടനുമായ അഭിഷേക് ബച്ചന്, നവംബര് 27-ന് മുംബൈയില് സംഗീത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബി ഗായകന് ദില്ജിത് ദോസാഞ്ജ് എന്നിവരുടെ പേരുകള് ഇതില് പരാമര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭീഷണികള് പ്രചരിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് സുരക്ഷാ ഏജന്സികളും മുംബൈ പോലീസും സ്ഥിതിഗതികള് നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ബച്ചന്റെ വസതിക്ക് മുന്നില് ആക്രമണം നടത്താന് പദ്ധതിയിട്ട, വിദേശത്തുള്ള ഒരു ഗുണ്ടാസംഘവുമായി ബന്ധമുള്ള രണ്ട് തോക്കുധാരികളെ ഡല്ഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യല് സെല് അടുത്തിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ഭീഷണി വന്നിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ ആശങ്കകള് വര്ധിച്ച സാഹചര്യത്തില്, ആരാധകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ബച്ചന് ഇപ്പോള് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ് കവചത്തിന് പിന്നില് നിന്നാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളത്.
Content Highlights: Sikhs for Justice leader Gurpatwant Singh Pannun has issued a fresh threat targeting Bollywood superstar Amitabh Bachchan. He announced plans to organize a Khalistan convention right outside the actor’s residence. Security agencies are monitoring the situation closely following the provocative statement.