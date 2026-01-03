Connect with us
കേരള മുസ് ലിം ജമാഅത് കേരളയാത്ര | കോഴിക്കോട് നോർത്ത്
Kerala

തൊണ്ടിമുതല്‍ കേസ്; ആന്റണി രാജുവിന് തടവുശിക്ഷ, എം എല്‍ എ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകും

International

വെനസ്വേല പ്രസിഡന്റ് മഡുറോയും ഭാര്യയും യു എസ് പിടിയില്‍; സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്രംപ്

Kerala

തീവ്രമായി സംസാരിക്കുന്നവന്‍ തീവ്രവാദി, മത തീവ്രവാദിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല;മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെതിരായ വിദ്വേഷ പരാമര്‍ശത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി വെള്ളാപ്പള്ളി

Kerala

സ്ഥിരമായി അന്തിയുറങ്ങുന്ന കടത്തിണ്ണയില്‍ മറ്റൊരാളെ കണ്ടത് പ്രകോപനമായി; മാഹിയില്‍ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് നിസാര കാര്യത്തിനെന്ന് പോലീസ്

Kerala

നിലപാടിന് മാറ്റമില്ല; തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് വി എം സുധീരന്‍

International

വെനസ്വേലയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം; പിന്നില്‍ അമേരിക്കയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: സോണിയാ ഗാന്ധിയെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യണം; മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി