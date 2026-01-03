കേരള മുസ് ലിം ജമാഅത് കേരളയാത്ര | കോഴിക്കോട് നോർത്ത്

Latest
Kerala
തൊണ്ടിമുതല് കേസ്; ആന്റണി രാജുവിന് തടവുശിക്ഷ, എം എല് എ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകും
International
വെനസ്വേല പ്രസിഡന്റ് മഡുറോയും ഭാര്യയും യു എസ് പിടിയില്; സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്രംപ്
Kerala
തീവ്രമായി സംസാരിക്കുന്നവന് തീവ്രവാദി, മത തീവ്രവാദിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല;മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനെതിരായ വിദ്വേഷ പരാമര്ശത്തില് വിശദീകരണവുമായി വെള്ളാപ്പള്ളി
Kerala
സ്ഥിരമായി അന്തിയുറങ്ങുന്ന കടത്തിണ്ണയില് മറ്റൊരാളെ കണ്ടത് പ്രകോപനമായി; മാഹിയില് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് നിസാര കാര്യത്തിനെന്ന് പോലീസ്
Kerala
നിലപാടിന് മാറ്റമില്ല; തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് വി എം സുധീരന്
International
വെനസ്വേലയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങള്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം; പിന്നില് അമേരിക്കയെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്
Kerala