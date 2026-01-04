Kerala
തൃശൂര് റെയില്വെ സ്റ്റേഷനില് ബൈക്ക് പാര്ക്കിങ് കേന്ദ്രത്തില് തീപ്പിടുത്തം; നിരവധി വാഹനങ്ങള് കത്തിനശിച്ചു
റെയില്വേ അറ്റകുറ്റ പണിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ജിന് തീപിടിച്ചു
തൃശൂര് | തൃശൂര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് ബൈക്ക് പാര്ക്കിങ് കേന്ദ്രത്തില് വന് തീപ്പിടുത്തം. രണ്ടാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോട് ചേര്ന്നുള്ള പാര്ക്കിങ്ങിലാണ് തീ പടര്ന്നു പിടിച്ചത്. 600 ലധികം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള് ഇവിടെ പാര്ക്ക് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ് അറിയുന്നത്
റെയില്വേ അറ്റകുറ്റ പണിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ജിന് തീപിടിച്ചു. തീ അടുത്തുള്ള മരത്തിലേക്കും പടര്ന്നിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിരക്ഷാ സേന സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ശ്രമം തുടരുകയാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
തൃശൂര് റെയില്വെ സ്റ്റേഷനില് ബൈക്ക് പാര്ക്കിങ് കേന്ദ്രത്തില് തീപ്പിടുത്തം; നിരവധി വാഹനങ്ങള് കത്തിനശിച്ചു
Kerala
മദീനയില് വാഹനാപകടത്തില് മലയാളി കുടുംബത്തിലെ നാല് പേര് മരിച്ചു; മൂന്ന് പേര് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്
International
വെനസ്വേല ഇനി യു എസ് ഭരിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്; മഡൂറോയും ഭാര്യയും വിചാരണ നേരിടണം
National
സ്കൂള് കുട്ടികള്ക്ക് പത്രവായന നിര്ബന്ധമാക്കി രാജസ്ഥാന്
Kerala
വയനാട് ജനവാസ മേഖലയില് പുലി
Kerala
കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷന് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പുല്മൈതാനം നശിച്ച നിലയില്
Kerala