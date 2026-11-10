Kerala
ജമാദുൽ ആഖിർ ഒന്ന് ബുധനാഴ്ച്ച
മാസപിറവി ദൃശ്യമായി
കോഴിക്കോട് | ജമാദുൽ അവ്വൽ 29 (ചൊവ്വ) ജമാദുൽ ആഖിർ മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി വിശ്വസനീയ വിവരം ലഭിച്ചതിനാൽ ജമാദുൽ ആഖിർ ഒന്ന് ബുധനാഴ്ച്ച (2026 നവംബർ 11) യായിരിക്കുമെന്ന് സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാഅത് ഖാസിമാരായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുൽ ഖലീൽ അൽബുഖാരി എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകള് ഡിസംബര് എട്ട് മുതല്; 18 ന് സ്കൂളുകള് അടക്കും
Ongoing News
യു എ ഇ തൊയിലിടങ്ങളില് 85% ജീവനക്കാര് എ ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നു; ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയില് 67% പേര്: പഠനം
Kerala
ബാര് ഹോട്ടലുകളിലെ ഡി ജെ പാര്ട്ടിയില് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാന് പോലീസിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി; ഹോട്ടലുകള്ക്ക് നല്കിയ നോട്ടീസ് റദ്ദാക്കി
Kerala
പാസ്പോര്ട്ട് ഉള്പ്പെടെ യാത്രാരേഖകള് നഷ്ടമായി; മലയാളി യുവാവ് ഇറാനില് കുടുങ്ങി
Kerala
ജമാദുൽ ആഖിർ ഒന്ന് ബുധനാഴ്ച്ച
National
ഡല്ഹി ബേങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ശാഖയിലെ ബോംബ് ഭീഷണി; വ്യാജമെന്ന് സ്ഥിരീകരണം
Kerala