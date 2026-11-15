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ഗസയില് ആക്രമണം തുടര്ന്ന് ഇസ്റാഈല്; ഫലസ്തീനി കൊല്ലപ്പെട്ടു, രണ്ടുപേര്ക്ക് പരുക്ക്
ഹൂതികള് സഊദി തലസ്ഥാനത്തേക്കും തെക്കന് മേഖലകളിലേക്കും വിട്ട രണ്ട് ഡ്രോണുകള് തടയുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി സഊദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം.
ഗസ | തെക്കന് ഗസയിലെ ഖാന് യൂനിസിലുള്ള അല്-മവാസി മേഖലയില് ഇസ്റാഈല് നടത്തിയ ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തില് ഒരു ഫലസ്തീനി കൊല്ലപ്പെടുകയും രണ്ടുപേര്ക്ക് പരുക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഗസയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയില് ഇസ്റാഈല് മാരകമായ ആക്രമണം നടത്തി ദിവസങ്ങള് പിന്നിടും മുമ്പാണ് പുതിയ ആക്രമണം. നെതന്യാഹു സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് നിന്ന് പുറത്തായിട്ടും ആക്രമണ നയങ്ങള് തുടരുകയാണ് ഇസ്റാഈല്.
ഗസയില് ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശം സൈനികവത്കരണത്തില് നിന്ന് മുക്തമാവുകയും ഹമാസ് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ തങ്ങളുടെ ആക്രമണ നയം തുടരുമെന്ന് ഇസ്റാഈല് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേല് കാറ്റ്സ് വ്യക്തമാക്കി.
അതിനിടെ, ഹൂതികള് സഊദി തലസ്ഥാനത്തേക്കും തെക്കന് മേഖലകളിലേക്കും വിട്ട രണ്ട് ഡ്രോണുകള് തടയുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി സഊദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം അറിയിച്ചു. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ കിഴക്കന് ഭാഗത്ത് രണ്ട് എണ്ണ ടാങ്കറുകള് നാവിക മൈനുകളില് തട്ടി തീപിടിച്ചതായി ഇറാന് നാവികസേന അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് നടക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ സംഭവമാണിത്.
Content Highlights:Israeli forces have continued their military attacks in Gaza, resulting in the death of one Palestinian and injuries to two others. The fresh strike targeted the Al-Mawasi area in southern Gaza’s Khan Younis. Tensions remain high across the region as ceasefire violations and military operations persist.