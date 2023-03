ഐ എസ് എൽ ഫൈനല്‍: ആദ്യ പകുതി സമനിലയിൽ

പനാജി | ഗോവയിലെ ജവഹര്‍ ലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ് ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോളുകൾ വീതം നേടി സമനിലിൽ. കരുത്തരായ എ ടി കെ മോഹന്‍ ബഗാനും ബെംഗളൂരു എഫ് സിയും തമ്മില്‍ കിരീടധാരണത്തിനായി ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് നടത്തുന്നത്.

മത്സരത്തിലെ 14ാം മിനുട്ടില്‍ പെനാല്‍ട്ടി കിക്കിലൂടെ ദിമിത്രി പെട്രാടോസ് ആണ് ആണ് മോഹന്‍ ബെഗാന് വേണ്ടി ഗോള്‍ നേടിയത്.

