പോര് ധ്രുവ് റാഠിയും ബി ജെ പിയും തമ്മിലോ?

കഴിഞ്ഞ പാര്‍ലമെന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു.പിയിലും ബി.ജെ.പിക്കുണ്ടായ വോട്ടു തകര്‍ച്ചയുടെ കാരണം ധ്രുവ് റാഠി എന്ന യൂട്യൂബറാണെന്ന് പലരും കരുതുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു കാരണം‌ ബി ജെ പിക്കെതിരേ, പാര്‍ടിയുടെ അഴിമതിക്കും രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മക്കുമെതിരേ രംഗത്തുവന്നത് മുഴുവൻ യുവാക്കളായിരുന്നു എന്നതാണ്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വന്ന ധ്രുവിന്‍റെ വാദങ്ങളാണ് അന്നവര്‍ തെരുവില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തത് എന്നതുകൊണ്ടാണത്. ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ താമസിക്കുന്ന ജനപ്രിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ ധ്രുവ് റാഠിയുടെ പോസ്റ്റുകള്‍ അന്ന് രാജ്യം മുഴുവനും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒപ്പം അത് ബി ജെ പി അണികളെയും നേതൃത്വത്തേയും വല്ലാതെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് ധ്രുവിനെ രാജ്യദ്രോഹിയെന്നും പാകിസ്താൻ ചാരന്‍ എന്നും അക്കൂട്ടരില്‍ പലരും വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഈ യുവാവിന്‍റെ പോസ്റ്റുകളും വീഡിയോകളും നന്നായി സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.+

എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കഥ മാറി. മഹാരാഷ്ട്രയും ഡല്‍ഹിയും തിരിച്ചുപിടിച്ചപ്പോള്‍ പന്ത് ബി ജെ പിയുടെ കോര്‍ട്ടിലായി. ഡല്‍ഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആം ആദ്മിയേയും അരവിന്ദ് കെജിരിവാളിനേയും തറ പറ്റിച്ച് വന്‍വിജയം വരിച്ചതോടെ ബി ജെ പിയുടെ അനുയായികള്‍ ധ്രുവ് റാഠിയുടെ പഴയ പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് പകരം വീട്ടുകയാണിപ്പോള്‍. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പുതിയ ട്രോളുകള്‍ ഇറക്കി ധ്രുവിനെ പരിഹസിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അവരുടെ സൈബര്‍ വിംഗ്.

‘എൽഎസ്ഇയിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെയും, ഹരിയാനയിൽ കോൺഗ്രസിനെയും, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എംവിഎയെയും, ഡൽഹിയിൽ എഎപിയെയും ധ്രുവ് റാഠി പിന്തുണച്ചു, പക്ഷേ അവരെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. നന്ദി, എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ പാർട്ടികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരുക’ എന്നാണ് പുതിയ_ പരിഹാസ പോസ്റ്റ്. മറ്റു രീതികളിലുമുണ്ട് ട്രോളുകള്‍. എന്നാല്‍ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തോല്‍ക്കാത്ത യുവ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സര്‍ ഇതിനെതിരേ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

AAP lost because no work was being done in Delhi since last few years

And that is because BJP did everything possible to stall the whole functioning of the government. From using LG to halt orders, to their agencies jailing leaders under fake cases to passing new laws. Ever…

