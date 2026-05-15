അമേരിക്കയെ വിശ്വസിക്കാനാവില്ല; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി
സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കോ ഭീഷണികൾക്കോ ഇറാൻ ഒരിക്കലും വഴങ്ങില്ലെന്നും അരാഗ്ചി
അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി ബ്രിക്സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു
ന്യൂഡൽഹി | ബ്രിക്സ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി അമേരിക്കക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. അമേരിക്കയെ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എന്നാൽ അമേരിക്കക്കാർക്ക് ഇറാനെ വിശ്വസിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾക്ക് പ്രധാന തടസ്സം ഈ വിശ്വാസക്കുറവാണ്. ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അമേരിക്ക ചർച്ചകൾക്കായി മുന്നോട്ട് വന്നതെന്നും അരാഗ്ചി അവകാശപ്പെട്ടു.
സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കോ ഭീഷണികൾക്കോ ഇറാൻ ഒരിക്കലും വഴങ്ങില്ല. ഉപരോധങ്ങളെ രാജ്യം ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കും. ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇറാൻ ജനത മറുപടി നൽകുകയുള്ളൂ. നിലവിൽ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വെടിനിർത്തൽ വളരെ ദുർബലമാണ്. നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകാൻ ഇറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത് തുടരുന്നത്. ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സൈനികമായ ഒരു പരിഹാരം താൻ കാണുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലിനെയും ഇറാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ചൈനയുമായും ഇറാൻ നല്ല ബന്ധമാണ് പുലർത്തുന്നത്. മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ചൈന നടത്തുന്ന ഏത് ശ്രമത്തെയും പ്രശംസിക്കുന്നു. നയതന്ത്ര മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ ഇടപെടലുകൾക്ക് നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് ഇറാൻ കരുതുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സാഹചര്യം സങ്കീർണ്ണമാണെന്ന് അരാഗ്ചി സമ്മതിച്ചു. ഇറാനുമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവർക്കും ഹോർമുസ് തുറന്നുകൊടുക്കും. നിഷ്പക്ഷമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന കപ്പലുകളെ കടന്നുപോകാൻ ഇറാൻ സഹായിക്കും. യുദ്ധം അവസാനിച്ചാൽ എല്ലാം സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അസ്ഥിരത ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാൻ യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിൽ മൂന്ന് രൂപയുടെ വർധനവ് ഉണ്ടായതായും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സൂചനയുണ്ടായി.e
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi expressed deep distrust towards the United States during his visit to New Delhi for the BRICS meeting. He emphasized that India could play a significant role in fostering peace in the Middle East and welcomed constructive involvement. Araghchi also addressed the situation in the Strait of Hormuz, stating it remains open to neutral vessels despite the complex geopolitical tensions.