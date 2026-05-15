Connect with us

Kerala

പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാൻ സാധിക്കാത്തവർ ഒട്ടും നിരാശരാകരുത്; എസ് എസ് എല്‍ സി വിജയികളെ അഭിനന്ദിച്ച് കെ സി വേണുഗോപാൽ

ഓരോ അനുഭവവും നമ്മെ കൂടുതല്‍ ശക്തരാക്കും

Published

May 15, 2026 6:27 pm |

Last Updated

May 15, 2026 6:42 pm

തിരുവനന്തപുരം| എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയില്‍ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാല്‍. എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി മാത്രമായി കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

പതറാതെ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോവുക. ഓരോ അനുഭവവും നമ്മെ കൂടുതല്‍ ശക്തരാക്കും. പുതിയ ജീവിതാനുഭവമായി ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുക. വിജയിച്ചവര്‍ മുന്നോട്ടുള്ള വഴികള്‍ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടിയ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാൻ സാധിക്കാതിരുന്നവർ ഒട്ടും നിരാശരാകരുത്. വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി മാത്രമായി ഇതിനെ കാണുക. പുതിയ ജീവിതാനുഭവമായി ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുക. പതറാതെ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോവുക. ഓരോ അനുഭവവും നമ്മെ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കും. വിജയിച്ചവർ മുന്നോട്ടുള്ള വഴികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.നമ്മുടെ നാടിനും വീടിനും അഭിമാനമായി നിങ്ങൾ എക്കാലവും നിലകൊള്ളണം. ഏറെ സ്‌നേഹത്തോടെ ഇക്കുറി എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയെഴുതിയ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ചേർത്തുപിടിക്കുന്നു.

Related Topics:

Latest

Kerala

പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാൻ സാധിക്കാത്തവർ ഒട്ടും നിരാശരാകരുത്; എസ് എസ് എല്‍ സി വിജയികളെ അഭിനന്ദിച്ച് കെ സി വേണുഗോപാൽ

Business

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും ഇടിവ്: രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി കുറഞ്ഞത് 3240രൂപ

Kerala

കേരളത്തില്‍ ഇത്തവണ മഴ നേരത്തെ എത്തും; മെയ് 26-ഓടെ എത്താൻ സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

National

ഭോജ്ശാല - കമാൽ മൗല മസ്ജിദ് സമുച്ചയത്തിൽ മുസ്ലിംകൾക്ക് പ്രാർത്ഥനാ അനുമതി നിഷേധിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി

Kerala

റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത്'; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രക്ക് പൈലറ്റും എസ്കോർട്ടും മാത്രം മതിയെന്ന് വി ഡി സതീശൻ

National

അടുത്തവർഷം മുതൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ ഓൺലൈനായി നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

Kerala

എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 99.07 വിജയശതമാനം