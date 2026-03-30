അമ്പതാം വാർഷികത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഐഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കി ആപ്പിൾ; വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം

അമ്പതാം വാർഷികത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഐഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കി ആപ്പിൾ; വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം
ആപ്പിൾ സഹ സ്ഥാപകൻ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ വസ്ത്രം ഇനി നിങ്ങളുടെ ഐ ഫോണിലും
ന്യൂഡൽഹി | ആപ്പിളിന്റെ സഹ സ്ഥാപകനായ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഐ ഫോൺ 17 പ്രോയുടെ പരിമിതകാല പതിപ്പുകൾ വിപണിയിലെത്തി. ആപ്പിളിന്റെ 50-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രശസ്ത ലക്ഷ്വറി സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ കാവിയാർ ആണ് ഈ സവിശേഷ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. 1976 ലാണ് ആപ്പിൾ സ്ഥാപിതമായത്.
ഈ കളക്ഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡൽ ജോബ്സ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനാണ്. ലോകമെമ്പാടുമായി വെറും ഒമ്പത് യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഈ മോഡൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് തന്റെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്ന ടർട്ടിൽനെക്ക് സ്വെറ്ററിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഈ ഫോണിന്റെ പുറകിലെ ടൈറ്റാനിയം ആപ്പിൾ ലോഗോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. 2007 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ഐ ഫോണിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന സിൽവർ, ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫോണിന്റെ ഫ്രെയിമിൽ 50-ാം വാർഷിക പതിപ്പ് എന്നെഴുതിയതിനൊപ്പം ജോബ്സിന്റെ ഒപ്പും പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 9,630 ഡോളർ മുതലാണ് ഈ ഫോണിന്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
ജോബ്സ് എഡിഷന് പുറമെ ബ്ലാക്ക് ആപ്പിൾ, ഗോൾഡ് ആപ്പിൾ എന്നീ രണ്ട് പതിപ്പുകൾ കൂടി കാവിയാർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ആപ്പിൾ എഡിഷൻ 50 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുക. ബ്ലാക്ക് ടൈറ്റാനിയം ഫ്രെയിമും കാർബൺ ഫൈബർ ബാക്ക് പാനലുമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതിന്റെ വില 6,770 ഡോളർ മുതൽ തുടങ്ങുന്നു.
ഗോൾഡ് ആപ്പിൾ പതിപ്പിൽ ലോഗോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 18 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിലാണ്. ഇതിന്റെയും 50 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് വിപണിയിലുണ്ടാകുക. 8,200 ഡോളർ മുതലാണ് ഇതിന്റെ വില. കാവിയാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഈ ഫോണുകൾ സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്. മികച്ച സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങളുള്ള 256 ജി ബി, 512 ജി ബി, 1 ടി ബി വേരിയന്റുകളിൽ ഈ ഫോണുകൾ ലഭ്യമാണ്.
Luxury brand Caviar has launched a limited-edition iPhone 17 Pro collection to celebrate Apple’s 50th anniversary. The standout “Jobs Edition” features an authentic fragment of Steve Jobs’ turtleneck embedded in the Apple logo and is limited to only nine units. Other models include the Black Apple and Gold Apple editions, with prices ranging from $6,770 to $10,340 based on the configuration.