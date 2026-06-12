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ഇന്ത്യന് ഷൂട്ടിംഗ് ഇതിഹാസം ജസ്പാല് റാണ അന്തരിച്ചു
ഏഷ്യന് ഗെയിംസില് നാല് സ്വര്ണമെഡല് നേടിയ താരമാണ് ജസ്പാല് റാണ.
ഡല്ഹി| ഇന്ത്യന് ഷൂട്ടിംഗ് ഇതിഹാസം ജസ്പാല് റാണ (49) അന്തരിച്ചു. ഡല്ഹിയിലെ മാക്സ് സാകേത് ആശുപത്രിയില് ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജര്മനിയിലെ മ്യൂണിക്കില് നടന്ന ഐ എസ് എസ് എഫ് ലോകകപ്പിനിടെ നെഞ്ചുവേദനയും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഡല്ഹിയിലെത്തിയ ഉടന് തന്നെ റാണയെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ആന്ജിയോപ്ലാസ്റ്റി വഴി സ്റ്റെണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ഏഷ്യന് ഗെയിംസില് നാല് സ്വര്ണമെഡല് നേടിയ താരമാണ് ജസ്പാല് റാണ. കോമണ്വെല്ത്ത് ഗെയിംസില് 9 സ്വര്ണ ഉള്പ്പെടെ 15 മെഡല് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ സ്വര്ണം നേടിയത് 1994ല് ഹിരോഷിമയില് പതിനെട്ടാം വയസിലാണ്.
ഒളിംപിക്സ് മെഡല് ജേതാവ് മനു ഭാക്കറിന്റെ കോച്ചാണ്. ജസ്പാല് റാണ മനു ഭാക്കറിന്റെ ഉയര്ച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന ശക്തികളിലൊരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് താരം പാരിസ് ഒളിംപിക്സില് ഇന്ത്യയ്ക്കായി രണ്ട് മെഡലുകള് നേടിയത്.
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Legendary Indian shooter and coach Jaspal Rana passed away at forty-nine in a Delhi hospital. He experienced severe chest discomfort during the recent ISSF World Cup in Germany and was hospitalized upon returning. Rana was a four-time Asian Games gold medalist and coached Manu Bhaker to her historic Olympic medals.