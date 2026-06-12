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ലോകകപ്പില് പതിവ് തെറ്റിച്ച് മെക്സിക്കോ; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ രണ്ട് ഗോളിന്റെ ജയം
മത്സരത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് താരങ്ങളായ സിത്തോളെയും തെംബ സാനെയും മെക്സിക്കോ താരം സെസാര് മൊണ്ടെസും റെഡ് കാര്ഡ് കണ്ടു
മെക്സിക്കോ സിറ്റി | 2026 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് തിളക്കമാര്ന്ന ജയം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകള്ക്കാണ് മെക്സിക്കോയുടെ മിന്നും ജയം. ഒമ്പതാം മിനിറ്റില് യൂലിയന് ക്വിനോനെസും 67-ാം മിനിറ്റില് റൗള് ഹിമെനെസുമാണ് മെക്സിക്കോയ്ക്കായി വല കുലുക്കിയത്
മത്സരത്തിന്റെ നാലാം മിനിറ്റില് തന്നെ മെക്സിക്കോയുടെ ഗോള് ആദ്യ ശ്രമം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ഗോള്കീപ്പര് റോണ്വെന് വില്യംസ് തട്ടിയകറ്റി. പിന്നീട് മത്സരത്തിന്റെ ഒന്പതാം മിനിറ്റില് യൂലിയന് ക്വിനോനസിലൂടെ ലീഡ് നേടിയ മെക്സിക്കോ പിന്നീട് റൗള് ജിമെനെസിന്റെ ഗോളിലൂടെ വിജയമുറപ്പിച്ചു.
67-ാം മിനിറ്റില് റൗള് ജിമെനെസ് ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ മെക്സിക്കോയുടെ ലീഡ് ഉയര്ത്തി. മത്സരത്തിന്റെ 42-ാം മിനിറ്റില് മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ലഭിച്ച തുടര്ച്ചയായ രണ്ട് മികച്ച ഗോള് അവസരങ്ങള് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ഗോള്കീപ്പര് തടഞ്ഞു നിര്ത്തി.മത്സരത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് താരങ്ങളായ സിത്തോളെയും തെംബ സാനെയും മെക്സിക്കോ താരം സെസാര് മൊണ്ടെസും റെഡ് കാര്ഡ് കണ്ടു. രണ്ടാം പകുതിയില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി 49-ാം മിനിറ്റില് സ്ഫെഫെലോ സിത്തോളിന് റെഡ് കാര്ഡ് ലഭിച്ചു. മെക്സിക്കോ താരം ബ്രയാന് ഗുട്ടറസിനെ വീഴ്ത്തിയതിനാണ് റഫറി പുറത്താക്കിയത്.
84-ാം മിനിറ്റില് റഫറിക്ക് അടുത്ത ചുവപ്പ് കാര്ഡും പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത്തവണ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തെംബ സ്വാനെയ്ക്കാണ് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞത്. കളി അവസാനിക്കാന് പോകുന്നുവെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മെക്സിക്കോ താരം അനാവശ്യമായ ഫൗള് പുറത്തെടുത്തത്. ആശ്വാസ ഗോള് കണ്ടെത്താനായി ആവുംവിധം ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് താരത്തിന് നേര്ക്ക് സെസാര് മോണ്ടസ് മാരകമായ ഫൗള് പുറത്തെടുത്തു. മെക്സിക്കന് താരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്ക് വഴങ്ങാതെ റഫറി റെഡ് കാര്ഡ്നല്കി
ലോകകപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില് മെക്സിക്കോയ്ക്ക് തോല്വിയാണ് പതിവ്. മുന്പ് ഏഴു തവണ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോള് അഞ്ചിലും തോല്വി, രണ്ടെണ്ണം സമനിലയിലും. ഇത്തവണ ആ പതിവ് തെറ്റിച്ചാണ് ടീമിന്റെ വിജയ തുടക്കം