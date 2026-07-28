Connect with us

Kerala

അഖിൽ മാരാർ ട്വന്റി 20 വിട്ടു

പാർട്ടി വിട്ടതിന് പിന്നാലെ സാബു എം ജേക്കബിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് അഖില്‍ ഉന്നയിച്ചത്.

Published

Jul 28, 2026 10:41 am |

Last Updated

Jul 28, 2026 10:41 am

കൊച്ചി| സംവിധായകനും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയുമായിരുന്ന അഖിൽ മാരാർ ട്വന്റി 20 പാർട്ടി വിട്ടു. സാബു എം  ജേക്കബുമായുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നതയെ തുടർന്നാണ് രാജിയെന്ന് അഖിൽ മാരാർ അറിയിച്ചു.

തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് അഖിൽ മാരാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചത്. പാർട്ടി വിട്ടതിന് പിന്നാലെ സാബു എം ജേക്കബിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് അഖില്‍ ഉന്നയിച്ചത്.

Content Highlights:
Film director Akhil Marar has resigned from the Twenty20 party following disputes with party leader Sabu M Jacob. Marar, who previously contested the assembly elections from Thrikkakara as an NDA candidate, leveled strong criticisms against Sabu M Jacob after stepping down from the party.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kozhikode

ഊരാളുങ്കല്‍ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ പാലേരി രമേശന്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

അഖിൽ മാരാർ ട്വന്റി 20 വിട്ടു

Kerala

കുണ്ടറ കസ്റ്റഡി മർദന ആരോപണം: അന്വേഷണം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്

Kerala

കോഴിക്കോട് യുവാവിനെ വാടക വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

Kerala

ടോറസ് ലോറി ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അപകടം

Kerala

ആലുവയില്‍ 12കാരിയെ കാണാതായ സംഭവം; പോലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ തൃപ്തിയില്ലെന്ന് കുട്ടിയുടെ കുടുംബം

Kerala

പരീക്ഷാ ഭേദ​​ഗതി ബിൽ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച: പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കും