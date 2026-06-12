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'ദായ് ദായ്'; ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകള്‍ വര്‍ണാഭം; ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോളിന് ഉജ്ജ്വല തുടക്കം

48 രാഷ്ട്രങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുള്ള ടീമുകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ലോകകപ്പിന് ഇത്തവണ മെക്‌സിക്കോയിലെ മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി, കാനഡയിലെ ടൊറന്റോ, അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് പട്ടണങ്ങളാണ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.

Published

Jun 12, 2026 1:02 am |

Last Updated

Jun 12, 2026 1:03 am

മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി | ഫിഫ ലോകകപ്പ്-2026ന് വര്‍ണാഭമായ ചടങ്ങുകളുമായി ഗംഭീരം തുടക്കം. 48 രാഷ്ട്രങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുള്ള ടീമുകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ലോകകപ്പിന് ഇത്തവണ മെക്‌സിക്കോയിലെ മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി, കാനഡയിലെ ടൊറന്റോ, അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് പട്ടണങ്ങളാണ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആശയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മൂന്ന് പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി (എസ്റ്റാഡിയോ ആസ്‌ടെക്ക): പ്രശസ്തമായ ‘എസ്റ്റാഡിയോ ആസ്‌ടെക്ക” എന്ന സ്‌റ്റേഡിയത്തിലാണ് മെക്‌സിക്കോ സിറ്റിയിലെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകള്‍ അരങ്ങേറിയത്. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് ഈ സ്റ്റേഡിയം വേദിയാവുന്നത്. മെക്‌സിക്കോയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉദ്ഘാടന മത്സരം ഈ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്.

സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് കാരണങ്ങളാല്‍ ഔദ്യോഗികമായി എസ്റ്റാഡിയോ ബനോര്‍ട്ടെ എന്നും 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് സമയത്ത് മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന എസ്റ്റാഡിയോ ആസ്‌ടെക്ക മെക്‌സിക്കോ സിറ്റിയിലെ കൊയോകാനില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുട്‌ബോള്‍ സ്റ്റേഡിയമാണ്. ഇത് ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമായ ക്ലബ് അമേരിക്കയുടെയും മെക്‌സിക്കോ ദേശീയ ടീമിന്റെയും ഔദ്യോഗിക ഹോം ആണ്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും ഐക്കണിക് ഫുട്‌ബോള്‍ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലുകള്‍ക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ആദ്യ സ്റ്റേഡിയമാണിത്.1970 ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ബ്രസീല്‍ ഇറ്റലിയെ 41 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി , 1986 ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ അര്‍ജന്റീന പശ്ചിമ ജര്‍മ്മനിയെ 32 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി . 1986 ല്‍ അര്‍ജന്റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിനും ഇത് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു

‘ദായ് ദായ് എന്ന ഗാനമാലപിച്ച് പോപ്പ് ഗായകരായ ഷാക്കിറയും ബര്‍ണാ ബോയിയും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെത്തിയ ആയിരങ്ങളെ ഇളക്കിമറിച്ചു. സംഗീതജ്ഞരായ ജെ ബല്‍വിന്‍, ടൈല, മാന എന്നിവരും സംഗീത വിരുന്നിന് കൊഴുപ്പേകി.

ടൊറന്റോ (ടൊറന്റോ സ്‌റ്റേഡിയം):
അലനിസ് മൊറിസ്സെറ്റ്, മിഷേല്‍ ബ്യൂബിള്‍, അലെസ്സിയ കാര, നോറ ഫതേഹി എന്നീ കലാകാരന്മാര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ടൊറന്റോ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകള്‍ കെങ്കേമമാക്കിയത്. കാനഡയും ബോസ്‌നിയ ആന്‍ഡ് ഹെര്‍സെഗോവിനയും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഈ മൈതാനത്താണ്. സ്വന്തം മണ്ണില്‍ കനേഡിയന്‍ പുരുഷ ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമിന്റെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരം കൂടിയാണിത്.

ലോസ് ആഞ്ചലസ് (ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്‌റ്റേഡിയം): അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തരായ കാറ്റി പെര്‍റി, അനിറ്റ, ഫ്യൂച്ചര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നുള്ള വിഷ്വല്‍ ഇഫക്ട് ചടങ്ങുകള്‍ ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്‌റ്റേഡിയത്തിലെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. യു എസ് എ-പരാഗ്വേ ഉദ്ഘാടന മത്സരം അരങ്ങേറുന്നത് ഇവിടെയാണ്.

 

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