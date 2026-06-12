Kerala
വയനാട്ടില് ഏഴ് പേര്ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു
ഇതോടെ ജില്ലയില് ഷിഗല്ലെ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനാറായി
കല്പ്പറ്റ| വയനാട്ടില് ഏഴ് പേര്ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ജില്ലയില് ഷിഗല്ലെ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനാറായി. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ 114 പേര്ക്ക് ഷിഗല്ലെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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Seven more individuals have been diagnosed with the Shigella bacterial infection in Wayanad district. This fresh update raises the total number of confirmed cases in the region to sixteen so far. Health officials stated that the health condition of the infected children remains completely satisfactory.
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