Prathivaram
പ്രതീക്ഷയുടെ തൂവൽസ്പർശം
അവർക്ക് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണീരിന് ഭാഷാന്തരം വേണ്ട. നിശബ്ദമായ വേദനകൾ പോലും അവർ വായിച്ചെടുക്കും. മുറിവുകളുടെ ആഴം അളക്കാൻ അവർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല; കാരണം അവരുടെ ഹൃദയം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയോട് ചേർന്നു മിടിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം സ്നേഹഗേഹമാണിവിടം.
കല്ലാച്ചിയിലെ അബ്ദുർറഹിമാന്റെ മകൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആയിരുന്നു. പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചികിത്സയും പരിചരണവും തേടിയെങ്കിലും കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ വന്നപ്പോൾ, മകളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും നിരാശയും ആ കുടുംബത്തെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു അന്വേഷണത്തിനിടയിലാണ് കടലുണ്ടിയിലെ ഹോപ് ഷോർ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്കൂൾ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തെ അബ്ദുർറഹിമാൻ അറിയുന്നത്. വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. “വെറുതെയൊന്ന് കാണിക്കാം…’ എന്ന ചിന്തയോടെ മാത്രമാണ് മകളെയും കൂട്ടി അവിടെയെത്തിയത്.പക്ഷേ, അവിടെ നിന്ന് ആ കുടുംബത്തിന്റെ കഥ മാറുകയായിരുന്നു.
സ്നേഹപൂർവമായ പരിചരണവും മികച്ച പരിപാലനവും ലഭിച്ചതോടെ മകളിൽ മാറ്റത്തിന്റെ നാമ്പുകൾ മുളച്ചുതുടങ്ങി. മകളോടൊപ്പം കുടുംബത്തിനും അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി. ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ സംസാരത്തിൽ മാറ്റം വന്നു. അക്ഷരശുദ്ധി മെച്ചപ്പെട്ടു. അംഗചലനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതിയുണ്ടായി. “വീണ്ടും വരും’ എന്ന ഉറപ്പോടെയാണ് ആ കുടുംബം മടങ്ങിയത്.
ഹോപ് ഷോറിലെ ജീവനക്കാരുടെ സമർപ്പിത സേവനവും നാട്ടുകാരുടെ കരുതലും ചേർന്നപ്പോൾ അബ്ദുർറഹിമാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മികവ് മാത്രമല്ല, തങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ തങ്ങളുടേതുപോലെ, ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനസ്സിനെയാണ്.
ഇന്ന്, ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ, അധികമൊന്നും ആലോചിക്കാതെ പറയുന്ന പേര് ഹോപ്ഷോർ തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന്, അബ്ദുർറഹിമാനും മറ്റു രക്ഷിതാക്കളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം, ചില ഇടങ്ങൾ ചികിത്സ നൽകുന്നു. ചില ഇടങ്ങൾ പരിചരണം നൽകുന്നു. പക്ഷേ, ചില ഇടങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ പകരുന്നു. ചില ജീവിതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്…
അവ കടന്നുപോകുന്നത് സ്വന്തം വഴികളിലൂടെ മാത്രമല്ല; മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വെളിച്ചം പകരുന്ന പാതകളിലൂടെയാണ്. ചില മനുഷ്യർ ജനിക്കുന്നത് സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുവെക്കാനുമാണ്. വിധിയുടെ കനത്ത പ്രഹരങ്ങളിൽ തളർന്നുപോയവരുടെ തോളിൽ കരുതലിന്റെ കൈവെക്കാനും, നിരാശയുടെ ഇരുണ്ട താഴ്വരകളിൽ വഴിതെറ്റിനിൽക്കുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ വിളക്കാകാനും കഴിയുന്ന മനുഷ്യർ അപൂർവമാണ്.അവർക്ക് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണീരിന് ഭാഷാന്തരം വേണ്ട. നിശബ്ദമായ വേദനകൾ പോലും അവർ വായിച്ചെടുക്കും. മുറിവുകളുടെ ആഴം അളക്കാൻ അവർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല; കാരണം അവരുടെ ഹൃദയം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയോട് ചേർന്നു മിടിക്കുന്നതാണ്. കടലുണ്ടിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന്, ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുനിർത്തുന്നു നജുമുൽ മേലത്ത് എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹി.
അറബിക്കടലിന്റെ തിരമാലകൾ അനന്തമായി തീരത്ത് വന്നുപോകുന്നതുപോലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും അനുഭവങ്ങളുടെ, അധ്വാനത്തിന്റെ, ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ ഓളങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയതാണ്. പക്ഷേ, ആ യാത്രകളെല്ലാം ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരു മഹത്തായ തിരിച്ചറിവിലേക്കായിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർഥ അർഥം സ്വന്തമാക്കുന്നതിലല്ല, പങ്കുവെക്കുന്നതിലാണെന്ന സന്ദേശത്തോടെ.
പ്രവാസം
പ്രവാസത്തിന്റെ ചൂടും ചൂരും അറിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ജീവിതം പടുത്തുയർത്തിയ വ്യക്തി. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന നെടുവീർപ്പുകൾ കേൾക്കാൻ മറക്കാതിരുന്ന മനുഷ്യസ്നേഹി. ചില അനുഭവങ്ങൾ മനുഷ്യരെ മാറ്റിമറിക്കും. ഒരു പുസ്തകത്തിനോ പ്രഭാഷണത്തിനോ കഴിയാത്ത വിധം, ജീവിതം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൃദയത്തെ പുനർനിർമിക്കും.
മകളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത്…
ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള മകൾ ഫാത്തിമ ഷിബ്നയുമായി രാജ്യാതിർത്തികൾ കടന്നുള്ള യാത്രകളിൽ കണ്ടത് ആശുപത്രികളും ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഓരോ കാത്തിരിപ്പ് മുറികളിലും നിസ്സഹായരായ മാതാപിതാക്കളുടെ നനഞ്ഞ കണ്ണുകളായിരുന്നു. ഓരോ ചികിത്സാകേന്ദ്രത്തിലും കേട്ടത് വേദനയുടെ ഒരേ ഭാഷയായിരുന്നു. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും മുഖത്ത് വായിച്ചത് ഒരു ചോദ്യം മാത്രം.
“ഞങ്ങൾക്കും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ?’
ആ ചോദ്യം വിട്ടൊഴിഞ്ഞില്ല. ആ ചിന്തകൾ ഉറക്കം വരാത്ത രാത്രികളിലും പ്രാർഥനകളിലും കടന്നുവന്നു. ഒടുവിൽ അത് ഒരു സ്വപ്നമായി രൂപം കൊണ്ടു.
ഒരു സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നു
സ്വന്തം മകൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സൗകര്യങ്ങളും കരുതലും ചികിത്സയും പരിശീലനവും നാട്ടിലെ ഓരോ പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട മക്കൾക്കും ലഭിക്കണമെന്ന സ്വപ്നം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജനിച്ച ആ സ്വപ്നം പിന്നീട് നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയായി മാറുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുമുളച്ചത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ആകാശത്താണ്.
ആദരണീയനായ സയ്യിദ് ഇബ്്റാഹീമുൽ ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും പിന്തുണയും ആ സ്വപ്നത്തിന് ലഭിച്ചപ്പോൾ, അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹമായി മാത്രം അവശേഷിച്ചില്ല. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യമായി അത് വളർന്നു. അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തെക്കെ അറ്റത്ത്, മലപ്പുറം ജില്ലക്ക് ഒരു വിളിപ്പാടകലെ, കടലുണ്ടി ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡിൽ, അറബിക്കടലിന്റെ നീലവിശാലതയെ സാക്ഷിയാക്കി, രണ്ട് നില കെട്ടിടം അദ്ദേഹം നിർമിച്ചുനൽകിയതോടെ “പ്രതീക്ഷയുടെ തീരം’ എന്ന അർഥമുള്ള ഹോപ്ഷോർ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്കൂൾ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് പിറവിയെടുത്തു. അദൃശ്യമായ സ്നേഹസ്പർശം ഹോപ്ഷോർ ഒരു കെട്ടിടമല്ല. അതൊരു സ്ഥാപനവുമല്ല. ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ഭിന്നശേഷിക്കാരും ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരക്കുന്ന സാന്ത്വന ഭവനമാണ്.
അനേകം കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണീരിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷയുടെ ശിൽപ്പമുണ്ടവിടെ. വരുന്ന, ഓരോ കുട്ടിക്കും ഒരു രോഗിയുടെ പരിഗണനയല്ല ലഭിക്കുന്നത്; ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് നൽകുന്നത്. തെറാപ്പി മുറികളുണ്ട്, പഠനോപകരണങ്ങളുണ്ട്, പരിശീലനം നേടിയ വിദഗ്ധരുണ്ട്. പക്ഷേ, അതിനേക്കാളുപരി മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ ഒരു സ്പർശമാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും പുഞ്ചിരികൾ വിരിയുന്നതും മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുകളിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചം തെളിയുന്നതും. മാതാപിതാക്കളുടെ ഒത്തുകൂടലിന്റെ ഒരിടമാണിത്.
ഹോപ് മദേഴ്സ് എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ ബാനറിൽ, അവർക്ക് പരസ്പരം കഥ പറഞ്ഞും പാട്ടുപാടിയും പ്രതീക്ഷയുടെ മനസ്സ് പങ്കു വെക്കാനുമുള്ള വേദികൂടിയാണിവിടം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോപ്ഷോർ ഒരു സ്ഥാപനം എന്നതിലുപരി ഒരു വികാരമായി മാറുന്നത്.
പത്താം വർഷത്തിലേക്ക്
ഇതിനകം എഴുനൂറ്റിയമ്പതിലധികം കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ അർഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം പത്താം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതിലേറെ വിസ്മയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ഈ സേവനങ്ങളെല്ലാം പൂർണമായും സൗജന്യമാണ്.
ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് പലതും വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടിവരുമ്പോൾ, ഇവിടെ പ്രതീക്ഷക്ക് വില നൽകേണ്ട. കരുതലിന് വിലയില്ല. സ്നേഹത്തിന് വിലയില്ല. കാരണം അവയെല്ലാം ഒരു പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഒഴുകുന്നത്.
കാരുണ്യത്തിന്റെ മഹത്വം
ആത്മബന്ധത്തിന്റെ, സ്വാതന്ത്ര്യമെടുത്ത് ചോദിച്ചു: “ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത്?’പതിവുപോലെ ഒരു പുഞ്ചിരി മാത്രം. ഒരുപക്ഷേ മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വിശദീകരണം മൗനമായിരിക്കാം.
സ്വയം ചെയ്ത നന്മകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയാണത്. ആ പുഞ്ചിരിക്കു പിന്നിൽ പ്രിയതമ, ആഇശയുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. മക്കളായ ഷിഹാം മുഹമ്മദിന്റെയും ഷിഹാദ് മുഹമ്മദിന്റെയും സ്നേഹമുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃദ് വലയങ്ങളുടെ കരുത്തുണ്ട്. ഉമ്മയുടെ പ്രാർഥനകളുണ്ട്. മൺമറഞ്ഞ പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്.
എന്നാൽ ഇതെല്ലാറ്റിനുമപ്പുറം അവിടെ ഒരു വലിയ ഹൃദയമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വമായി കാണുന്ന ഒരു ഹൃദയം. അതിനാലാണ് ഇന്ന് കടലുണ്ടിയിലെപൊതുസമൂഹം ഈ ആദരവ് നൽകുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയെ ആദരിക്കാനല്ല. മനുഷ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ആദരിക്കാനാണ്. കാരണം ചില മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതകാലത്തേക്കല്ല. അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയായി തുടർന്ന് നിൽക്കാനാണ്. ഹോപ് ഷോർ മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി സ്കൂൾ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് അത്തരമൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്.
Content Highlights:
Hopshore Multi-Disciplinary School for Special Needs in Kadalundi offers dedicated care, education, and therapy for children with special needs like Down Syndrome. Founded by philanthropist Najmul Melath, inspired by his own daughter, the institute provides free service to needy families. Completing nearly a decade, Hopshore stands as a beacon of hope for hundreds of families.