തിരുവനന്തപുരം | ഹൈക്കോടതിയില്‍ സീനിയര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് പ്ലീഡര്‍മാരുടെയും ഗവണ്‍മെന്റ് പ്ലീഡര്‍മാരുടെയും മൂന്ന് വീതം അധിക തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ ഉപയോഗത്തിന് 32 വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി. എല്‍ ബി എസ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സയന്‍സ് & ടെക്‌നോളജിയുടെ ഉപയോഗത്തിന് പുതിയ വാഹനം വാങ്ങും.

തിരുവനന്തപുരം പേട്ട- കടകംപള്ളി വില്ലേജുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 9.409 ഏക്കര്‍ ഭൂമി എയര്‍ ഇന്ത്യ എന്‍ജിനീയറിംഗ് സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡിന് 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് 3,51,84,072 രൂപ വാര്‍ഷിക നിരക്കില്‍ നിബന്ധനകളോടെ പാട്ടത്തിന് നല്‍കും. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ‘Upgradation of Roads-Improvements to Ambalamkunnu- Poredom Road by laying DBM and BC in Kollam District (Ambalamkunnu-Roadvila- Poredom Road)-General Civil Work പ്രവൃത്തിക്കായി 9,21,12,386 രൂപയുടെ ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ചു.

എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ കുന്നത്തുനാട് താലൂക്കില്‍ ചേലാമറ്റം വില്ലേജില്‍ ടൗണ്‍ ബ്ലോക്ക് 11 -ല്‍ റീ സര്‍വേ 1ല്‍പ്പെട്ടതും ട്രാവന്‍കൂര്‍ റയോണ്‍സിന് മുന്‍പ് പാട്ടത്തിന് നല്‍കിയിരുന്നതുമായ 30 ഏക്കര്‍ ഭൂമി 64.13 കോടി രൂപ ന്യായവില ഈടാക്കി കിന്‍ഫ്രക്ക് വ്യാവസായിക പാര്‍ക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പതിച്ചുനല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന 20/03/2025ലെ ഉത്തരവിലെ ഭൂമിവില പൊതു താത്പര്യാര്‍ഥം 12.28 കോടി രൂപയായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്യും.