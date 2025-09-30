Connect with us

International

ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ: ട്രംപിന്റെ 20 ഇന പദ്ധതിക്ക് പൂർണ പിന്തുണയെന്ന് ഇസ്റാഈൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു

മധ്യപൂർവദേശത്ത് സമാധാനത്തിന് കളമൊരുക്കാൻ കൂടിയുള്ള ഒരു നിർണായക ചുവടുവെപ്പാണ് ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെന്ന് നെതന്യാഹു

Published

Sep 30, 2025 12:41 am |

Last Updated

Sep 30, 2025 12:46 am

വാഷിങ്ടൺ ഡി സി | ഗസ്സയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവെച്ച 20 ഇന പദ്ധതിക്ക് ഇസ്റാഈൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ട്രംപുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം ഇരു നേതാക്കളും നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് നെതന്യാഹു ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഗസ്സ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, മധ്യപൂർവദേശത്ത് സമാധാനത്തിന് കളമൊരുക്കാൻ കൂടിയുള്ള ഒരു നിർണായക ചുവടുവെപ്പാണ് ഇന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയെന്ന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഇസ്റാഈലിന് നേരെ ഹമാസിന്റെ ഭീഷണി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഇസ്റാഈൽ പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വെടിനിർത്തൽ നടപടികളുടെ ആദ്യപടി മിതമായ സൈനിക പിൻമാറ്റം ആയിരിക്കുമെന്നും തുടർന്ന് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഇസ്റാഈലി ബന്ദികളെയും മോചിപ്പിക്കുമെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഘട്ടം ഹമാസിനെ പൂർണ്ണമായും നിരായുധീകരിക്കുന്നതിനും ഗാസയെ സൈനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ചുമതലയുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന സ്ഥാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന വിജയിച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ശാശ്വതമായി അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുമെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.

‘ദുഷ്ടതയ്ക്കെതിരെ സിംഹങ്ങളെപ്പോലെ പോരാടുന്ന’ ഇസ്റാഈൽ സൈനികർക്ക് നെതന്യാഹു നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ: ട്രംപിന്റെ 20 ഇന പദ്ധതിക്ക് പൂർണ പിന്തുണയെന്ന് ഇസ്റാഈൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു

International

പാക് അധീന കശ്മീരില്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കു നേരെ വെടിവെപ്പ്; രണ്ടുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

International

ഹമാസുമായി അറബ്, മുസ്‍ലിം രാജ്യങ്ങൾ ചർച്ചകൾ നടത്തും; ഇല്ലെങ്കിൽ ഹമാസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇസ്റാഈലിന് പൂർണ പിന്തുണ: ട്രംപ്

International

ഗസ്സ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപിന്റെ 20 ഇന പദ്ധതി പുറത്തുവിട്ട് വൈറ്റ്‌ഹൗസ്

National

ലഡാക്ക്: സമാധാന പുനസ്ഥാപന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വാതില്‍ എപ്പോഴും തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രം

International

സിനിമകള്‍ക്കും ഫര്‍ണിച്ചറുകള്‍ക്കും 100 ശതമാനം തീരുവ; പ്രതികാര നടപടികള്‍ തുടര്‍ന്ന് ട്രംപ്

Business

'സൂപ്പർ സീറ്റ് സെയിൽ' പ്രഖ്യാപിച്ച് എയർ അറേബ്യ; കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് യുഎഇയിലേക്ക് വെറും 6,038/- രൂപ