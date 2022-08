വിശാഖപട്ടണം | ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് വാതക ചോര്‍ച്ച. 50 പേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അനകപള്ളി ജില്ലയിലെ ബ്രാന്‍ഡിക്‌സ് സ്‌പെഷ്യല്‍ എകണോമിക് സോണിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വസ്ത്ര നിര്‍മാണ ശാലയിലാണ് വാതക ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായത്. ശാലയില്‍ ജോലിയിലേര്‍പ്പെട്ടവരെയാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വാതക ചോര്‍ച്ചയെ തുടര്‍ന്ന് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഛര്‍ദിയും മനംപിരട്ടലും അനുഭവപ്പെട്ടു.

സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഊര്‍ജിതമാണെന്ന് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു. ജീവനക്കാരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ജില്ലയില്‍ ജൂണ്‍ മൂന്നിനും സമാന സംഭവമുണ്ടായിരുന്നു.

Over 50 workers, mostly women, of Brandix India Apparel City, an SEZ in Anakapalli of Andhra Pradesh, are hospitalised owing to suspected poisonous gas leak. More number of workers could get hospitalised as several are experiencing nausea and breathlessness. ⁦@TheQuint⁩ pic.twitter.com/ndbFzhLF4B

