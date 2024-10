ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടം; ആറ് പേര്‍ മരിച്ചു: എട്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരം

ലഖ്‌നൗ | ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സിക്കന്ദ്രബാദിലെ ആശാപുരി കോളനിയില്‍ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആറ് മരണം. മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും മൂന്ന് സ്ത്രീകളുമാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം.

അപകട സമയം 19ഓളം പേര്‍ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അതീവ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ എട്ട് പേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

സ്ഫോടനത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.

#WATCH | Bulandshahr, UP: 8 people injured in a cylinder blast that occurred in Ashapuri Colony of Sikandrabad. pic.twitter.com/bhrumU30Ie

