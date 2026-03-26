ഇത് വിമാനമോ അതോ പറക്കുന്ന പെയിന്റിംഗോ? ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി 'ഫ്ളൈയിംഗ് ക്യാൻവാസ്' ഒരുക്കി എയർ ഇന്ത്യ

ഇത് വിമാനമോ അതോ പറക്കുന്ന പെയിന്റിംഗോ? ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി 'ഫ്ളൈയിംഗ് ക്യാൻവാസ്' ഒരുക്കി എയർ ഇന്ത്യ
കൊച്ചി | രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ചിത്രകാരിയുടെ പെയിന്റിംഗ് പൂര്ണമായി വിമാനത്തില് പകര്ത്തി എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ബിനാലെ മ്യൂറല് വിഭാഗത്തില് പങ്കെടുക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടുകാരിയായ ഓഷീന് ശിവയുടെ ഗ്രാഫിറ്റി പെയിന്റിങ്ങാണ് എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സിന്റെ പുതിയ ബോയിംഗ് വിമാനത്തിലുളളത്. വിമാനം തന്നെ ചിത്രകലക്കുളള ക്യാന്വാസാക്കി മാറിയതോടെ ഈ വിമാനത്തിന് ഫ്ളെയിംഗ് ക്യാന്വാസ് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഇത്തരത്തില് ഒരു വിമാനം പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വിമാന കമ്പനിയും എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസാണ്. മറ്റ് വിമാനകമ്പനികളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സിന്റെ ഓരോ വിമാനത്തിനും വേവ്വേറെ പുറം ഡിസൈനുകളാണുളളത്. ഓരോ വിമാനത്തിന്റെ വാലറ്റവും ഒരു പ്രത്യേക കലാരൂപത്തില് നിന്നോ നെയ്ത്ത് രീതിയില് നിന്നോ പ്രചോദനമുള്ക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ടെയില്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കസവ്, കാഞ്ചീവരം, കലംകാരി തുടങ്ങിയ വസ്ത്ര ഡിസൈനുകളുടെ ശൈലിയിലുളള ഡിസൈനുകളിലാണ് ഓരോ വിമാനത്തിന്റേയും വാലറ്റം.
രാജാ രവിവര്മ്മയുടെ ചിത്രങ്ങള് മുതല് ദേശീയ പൈതൃക സ്മാരകങ്ങള്, കഥകളി, കഥക്, ഭാരതനാട്യം പോലുള്ള ശാസ്ത്രീയ കലാരൂപങ്ങള് എന്നിവയും എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സ് വിമാനങ്ങളില് ടെയില് ആര്ട്ടായുണ്ട്. മുന്വര്ഷത്തെ കൊച്ചി ബീനാലെയില് നിന്നുളള ഒരു ചിത്രവും വിമാനത്തിന്റെ വാലറ്റം ഡിസൈന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാദ്യമാണ് മുഴുവന് വിമാനവും നിറയും ആര്ട് വര്ക്ക്.
Summary
Air India Express has made history by featuring a complete mural painting by artist Oshin Siva on its new Boeing aircraft, naming it the ‘Flying Canvas’. This is the first time in India that an entire aircraft has been used as a canvas for such artwork. The initiative is part of the airline’s ‘Tails of India’ project, which showcases various Indian art forms and cultural heritage on the tail fins of its fleet.