നാഗ്പൂര്‍ | നാഗ്പൂരില്‍ പടക്കനിര്‍മാണ ഫാക്ടറിയില്‍ ഉണ്ടായ തീപ്പിടുത്തത്തില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ മരിച്ചു. അഞ്ച് പേര്‍ക്ക പരുക്കേറ്റതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

നാഗ്പൂര്‍ സിറ്റിക്ക് സമീപമുള്ള പടക്ക നിര്‍മാണ ഫാക്ടറിയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

⚡️Explosives Factory Blast in Nagpur – Reports of Fatalities

Police have confirmed at least ten people were injured near Nagpur city on. Some media say at least three died in the blast, as workers were packing explosives.pic.twitter.com/9DFWwoDPcf

— RT_India (@RT_India_news) June 13, 2024