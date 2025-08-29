Kerala
ഫറോക്കില് ഐ ഒ സി സ്റ്റോക്ക് യാര്ഡില് തീപ്പിടിത്തം; മൂന്ന് പേര്ക്ക് പരിക്ക്
നവീകരണ പ്രവര്ത്തനത്തിനിടെയാണ് തീപ്പിടിത്തം ഉണ്ടായത്
കോഴിക്കോട് | ഫറോക്കില് ഇന്ത്യന് ഓയില് കോര്പ്പറേഷന്റെ സ്റ്റോക്ക് യാര്ഡില് തീപ്പിടിത്തം. മൂന്ന് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു.
നവീകരണ പ്രവര്ത്തനത്തിനിടെയാണ് തീപ്പിടിത്തം ഉണ്ടായത്. ടാങ്കിന്റെ വെല്ഡിങ് ജോലിക്കിടെ തീപിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. മീഞ്ചന്ത ഫയര് സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് എത്തി തീയണച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ചെങ്ങറ നിവാസികള്ക്കൊപ്പം; സമരഭൂമിയില് റേഷന് കാര്ഡ് അനുവദിച്ച് സര്ക്കാര്
Kerala
ഓണാഘോഷത്തിനിടെ വിദ്യാര്ഥി കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു
International
ഇന്ത്യ- ചൈന സഹകരണം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി
Kerala
ഫറോക്കില് ഐ ഒ സി സ്റ്റോക്ക് യാര്ഡില് തീപ്പിടിത്തം; മൂന്ന് പേര്ക്ക് പരിക്ക്
Ongoing News
മർകസ് റൈഹാൻവാലി നബിദിന വിളംബരം നടത്തി
Ongoing News
കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സോൺ മീലാദ് റാലികൾ പ്രൗഢമായി
Kerala