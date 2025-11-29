Connect with us

Kerala

ബേബി മെമ്മോറിയല്‍ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തില്‍ തീപ്പിടിത്തം; നിയന്ത്രണ വിധേയം

നഗരത്തിലാകെ പുക പടര്‍ന്നു

Published

Nov 29, 2025 10:00 am |

Last Updated

Nov 29, 2025 10:27 am

കോഴിക്കോട് |  കോഴിക്കോട് നഗര മധ്യത്തിലെ ബേബി മെമ്മോറിയല്‍ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തില്‍ തീപ്പിടിത്തം. ഏറ്റവും മുകളില്‍ നിന്ന് തീയും പുകയും ഉയര്‍ന്നു. നഗരത്തിലാകെ പുക പടര്‍ന്നു.

  • തീ പൂര്‍ണമായി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി
  • ആശുപത്രി പരിസരത്ത് വാഹനങ്ങള്‍ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നു
  • 9.20 ഓടെയാണ് ആദ്യം തീ കണ്ടത്‌
  • എം കെ രാഘവന്‍ എം പി സ്ഥലത്തെത്തി
  • ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ല
  • വന്‍ അപകടം ഒഴിവായെന്ന് അധികൃതര്‍
  • പുക പടര്‍ന്ന സി ബ്ലോക്കില്‍ നിന്നു രോഗികളെ മാറ്റി
  • ഒമ്പതാം നിലക്കു മുകളില്‍ എ സി പ്ലാന്റ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നടക്കുകയായിരുന്നു
  • പരിസരത്ത് ആശങ്കയോടെ വന്‍ ജനക്കൂട്ടം
  • അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സ് സ്ഥലത്തെത്തി
  • തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായെന്ന് അധികൃതര്‍
  • മൂന്നു യൂണിറ്റ് ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി
  • എ സി പ്ലാന്റിന്റെ ഭാഗത്താണ് തീ പടര്‍ന്നതെന്നു കണ്ടെത്തി
  • ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍
  • രോഗികള്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ഒഴിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അധികൃതര്‍
  • തീ പടരുന്ന ഭീതിജനകമായ ദൃശ്യം നഗരത്തെ നടുക്കി
  • ഫയര്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ തീയണക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന
  • ജീവനക്കാരോ രോഗികളോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകില്ലെന്ന് ജീവനക്കാര്‍
  • തീ പടര്‍ന്നത് ഒമ്പതാം നിലയില്‍ എ സി പ്ലാന്റില്‍

 

