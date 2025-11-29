Kerala
ബേബി മെമ്മോറിയല് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തില് തീപ്പിടിത്തം; നിയന്ത്രണ വിധേയം
നഗരത്തിലാകെ പുക പടര്ന്നു
കോഴിക്കോട് | കോഴിക്കോട് നഗര മധ്യത്തിലെ ബേബി മെമ്മോറിയല് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തില് തീപ്പിടിത്തം. ഏറ്റവും മുകളില് നിന്ന് തീയും പുകയും ഉയര്ന്നു. നഗരത്തിലാകെ പുക പടര്ന്നു.
- തീ പൂര്ണമായി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി
- ആശുപത്രി പരിസരത്ത് വാഹനങ്ങള് വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നു
- 9.20 ഓടെയാണ് ആദ്യം തീ കണ്ടത്
- എം കെ രാഘവന് എം പി സ്ഥലത്തെത്തി
- ആര്ക്കും പരിക്കില്ല
- വന് അപകടം ഒഴിവായെന്ന് അധികൃതര്
- പുക പടര്ന്ന സി ബ്ലോക്കില് നിന്നു രോഗികളെ മാറ്റി
- ഒമ്പതാം നിലക്കു മുകളില് എ സി പ്ലാന്റ് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നടക്കുകയായിരുന്നു
- പരിസരത്ത് ആശങ്കയോടെ വന് ജനക്കൂട്ടം
- അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഫയര് ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി
- തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായെന്ന് അധികൃതര്
- മൂന്നു യൂണിറ്റ് ഫയര് ഫോഴ്സും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി
- എ സി പ്ലാന്റിന്റെ ഭാഗത്താണ് തീ പടര്ന്നതെന്നു കണ്ടെത്തി
- ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് അധികൃതര്
- രോഗികള് സുരക്ഷിതരാണെന്നും ഒഴിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അധികൃതര്
- തീ പടരുന്ന ഭീതിജനകമായ ദൃശ്യം നഗരത്തെ നടുക്കി
- ഫയര് യൂണിറ്റുകള് തീയണക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന
- ജീവനക്കാരോ രോഗികളോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകില്ലെന്ന് ജീവനക്കാര്
- തീ പടര്ന്നത് ഒമ്പതാം നിലയില് എ സി പ്ലാന്റില്
