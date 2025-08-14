Connect with us

Kerala

ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍: ബി രാകേഷ് പ്രസിഡന്റ്, ലിസ്റ്റിന്‍ സ്റ്റീഫന്‍ സെക്രട്ടറി

സോഫിയ പോള്‍, സന്ദീപ് സേനന്‍ എന്നിവരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍. ആല്‍വിന്‍ ആന്റണി, എം എം ഹംസ എന്നിവര്‍ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരാണ്.

Published

Aug 14, 2025 9:56 pm

Last Updated

Aug 14, 2025 9:56 pm

കൊച്ചി | ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബി രാകേഷ് പ്രസിഡന്റും ലിസ്റ്റിന്‍ സ്റ്റീഫന്‍ സെക്രട്ടറിയുമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എന്‍ പി സുബൈറാണ് ട്രഷറര്‍. സോഫിയ പോള്‍, സന്ദീപ് സേനന്‍ എന്നിവരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍. ആല്‍വിന്‍ ആന്റണി, എം എം ഹംസ എന്നിവര്‍ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരാണ്. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് മത്സരിച്ച സാന്ദ്ര തോമസും സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച വിനയനും പരാജയപ്പെട്ടു.

പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ബി രാകേഷും സജി നന്ത്യാട്ടും സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് ലിസ്റ്റിനും വിനയനുമായിരുന്നു മത്സരിച്ചത്. ബി രാകേഷും ലിസ്റ്റിന്‍ സ്റ്റീഫനും നേതൃത്വം നല്‍കിയ പാനലില്‍ മത്സരിച്ചവരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരുമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര്‍.

പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികള്‍ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച സാന്ദ്ര തോമസ് പ്രസിഡന്റ്, ട്രഷറര്‍ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പത്രിക നല്‍കിയെങ്കിലും സംഘടനാ ഭാരവാഹികള്‍ തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സാന്ദ്ര സമര്‍പ്പിച്ച ഹരജി എറണാകുളം സബ് കോടതിയും തള്ളി.

 

 

 

