Kozhikode
അഞ്ചാമത് ഹാദി കോണ്വെക്കേഷന്: 1001 അംഗ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു
സയ്യിദ് ത്വാഹ തങ്ങള് സഖാഫി ചെയര്മാന്, അഫ്സല് കൊളാരി ജനറല് കണ്വീനര്, പൊന്നങ്കോട് അബൂബക്കര് ഹാജി ഫിനാന്സ് കണ്വീനര്.
ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് അല് ഇസ്ലാമിയ്യയുടെ ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗതസംഘം ഭാരവാഹികളെ പേരോട് അബ്ദുര്റഹ്മാന് സഖാഫി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
കുറ്റ്യാടി | നവംബര് 7, 8, 9 തീയതികളില് കുറ്റ്യാടി സിറാജുല് ഹുദ കാമ്പസില് നടക്കുന്ന ജാമിഅത്തുല് ഹിന്ദ് അല് ഇസ്ലാമിയുടെ അഞ്ചാമത് ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിന്റെ വിജകരമായ നടത്തിപ്പിന് 1001 അംഗ സ്വാഗത സംഘം രൂപവത്കരിച്ചു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുല് ഉലമയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേല്നോട്ടത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജാമിഅത്തുല് ഹിന്ദ് അല് ഇസ്ലാമിയ്യയില് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത മുന്നൂറിലധികം സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള 1500 മത വിദ്യാര്ഥികളാണ് സമ്മേളനത്തില് ബിരുദം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടനുബന്ധമായി അന്താരാഷ്ട്ര അക്കാദമിക് കോണ്ഫറന്സ്, ജാമിഅ മഹ്റജാന് എന്നിവക്കും സിറാജുല് ഹുദ വേദിയാകും. സയ്യിദ് ത്വാഹ തങ്ങള് സഖാഫി ചെയര്മാനും അഫ്സല് മാസ്റ്റര് കൊളാരി ജനറല് കണ്വീനറും പൊന്നങ്കോട് അബൂബക്കര് ഹാജി ഫിനാന്സ് കണ്വീനറും സി കെ റാഷിദ് ബുഖാരി കോര്ഡിനേറ്ററുമായ 1001 അംഗ സ്വാഗതസംഘമാണ് രൂപവത്കരിച്ചത്.
പേരോട് അബ്ദുര്റഹ്മാന് സഖാഫി, ആറ്റക്കോയ തങ്ങള് പൈക്കളങ്ങാടി, വി പി എം ഫൈസി വില്ല്യാപ്പള്ളി, ചിയ്യൂര് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര്, മൊയ്തു മുസ്ലിയാര് വേളം, മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് കുയ്തേരി, ചിയ്യൂര് അബ്ദുര്റഹ്മാന് ദാരിമി, എ കെ കെ കരീം ഹാജി, അബ്ദുല്ല ഹാജി ചെറിയ കുമ്പളം എന്നിവരെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായും തിരഞ്ഞെടുത്തു.
മറ്റ് ഭാരവാഹികള്: അബ്ദുര്റഹ്മാന് മദനി വള്ളിയാട്, റഷീദ് മുസ്ലിയാര് ആയഞ്ചേരി, ബഷീര് സഖാഫി കൈപ്രം, ടി ടി അബൂബക്കര് ഫൈസി, സയ്യിദ് ഹസന് മാസ്റ്റര്, ഇബ്റാഹീം സഖാഫി കുമ്മോളി, പ്രൊഫ. യു സി അബ്ദുല് മജീദ്, മുഹമ്മദ് അസ്ഹരി പേരോട് (വൈസ് ചെയര്മാന്മാര്) ഹുസൈന് മാസ്റ്റര് കുന്നത്ത്, മുനീര് സഖാഫി ഓര്ക്കാട്ടേരി, കുഞ്ഞബ്ദുല്ല സഖാഫി, ഇസ്മാഈല് സഖാഫി തിനൂര്, ബഷീര് അസ്ഹരി പേരോട്, ലത്തീഫ് ഹാജി, ജലീല് മുസ്ലിയാര് ചിയ്യൂര്, അഡ്വ ഉമറലി വി പി കെ (കണ്വീനര്മാര്).
മുഹമ്മദ് അബ്ദുര്റഹ്മാന് മദനി വള്ളിയാടിന്റെ അധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന കണ്വെന്ഷന് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ ജനറല് സെക്രട്ടറി അഫ്സല് കൊളാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സയ്യിദ് ത്വാഹ തങ്ങള് സഖാഫി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സമസ്ത സെക്രട്ടറി പേരോട് അബ്ദുര്റഹ്മാന് സഖാഫി സ്വാഗതസംഘം ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹുസൈന് തങ്ങള്, ഇബ്റാഹീം സഖാഫി കുമ്മോളി, സി കെ റാഷിദ് ബുഖാരി, ഡോ. ഉമറുല് ഫാറൂഖ് സഖാഫി കോട്ടുമല, യൂസുഫ് മിസ്ബാഹി, ബഷീര് അസ്ഹരി പേരോട്, ഫിര്ദൗസ് സഖാഫി സംബന്ധിച്ചു. ടി ടി അബൂബക്കര് ഫൈസി സ്വാഗതവും മുനീര് സഖാഫി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.