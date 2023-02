FACT CHECK: ദുബൈയില്‍ നഗരത്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയത് ഇന്ത്യക്കുള്ള ആദരവോ?

ദുബൈയില്‍ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയത് ഇന്ത്യന്‍ ജനതക്കും ഹിന്ദു സമുദായത്തിനുമുള്ള അംഗീകാരമാണെന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ പ്രചാരണമുണ്ട്. ബി ജെ പിയാണ് ഈ പ്രചാരണത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്. ബി ജെ പി ദേശീയ വക്താവ് ആര്‍ പി സിംഗ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതേറ്റുപിടിച്ച് വലിയ അവകാശവാദങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാം:

അവകാശവാദം : യു എ ഇ പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ റാശിദ് അല്‍ മക്തൂം, അല്‍ മിന്‍ഹദ് ജില്ലയുടെ പേര് ഹിന്ദ് സിറ്റി എന്നാക്കാന്‍ ഉത്തരവ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. 84 ചതുരശ്ര കി മീ വരുന്ന അല്‍ മിന്‍ഹദ് ഇനിമുതല്‍ ഹിന്ദ് സിറ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. മാനവികതക്ക് ഇന്ത്യയും ഹിന്ദു സമൂഹവും നല്‍കിയ സംഭാവകള്‍ക്കുള്ള ആദരമാണിത് (ആര്‍ പി സിംഗിന്റെ ട്വീറ്റ്).

Ruler of Dubai and PM of UAE, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum has ordered that a district in the emirate be renamed.

Al Minhad and its surrounding 84 Square KM areas will now be known as “Hind City” to honour the contribution of India and Hindus towards humanity. pic.twitter.com/qEGuc1EooN

— RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) January 30, 2023