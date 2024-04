കടുത്ത ചൂട്; കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വരുന്നില്ല, ഒടുവിൽ പ്രധാനാധ്യാപകൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ‌!

കനൗജ് | രാജ്യം അത്യുഷ്ണത്തിൽ ചുട്ടുപൊള്ളുകയാണ്. ഉഷ്ണതരംഗം ജനജീവിതത്തെ നന്നായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും സ്കൂളുകളും കോളജുകളുമെല്ലാം അടച്ചിടേണ്ട സ്ഥിതി. ഇതിനിടയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കനൗജിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ചൂടുകാരണം സ്കൂളിൽ വരാത്ത കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യയാണ് വൈറലായത്.

കനൗജിലെ ഉംർദ ബ്ലോക്കിലെ മഹ്‌സൗനാപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് മുറി നീന്തൽക്കുളമാക്കിയാണ് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്മുറിയിൽ കുട്ടികൾ വെള്ളത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. സംഭവം വിജയകരമാണെന്ന് സ്‌കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വൈഭവ് രാജ്പുത് പറയുന്നു. ചൂട് കാരണം സ്കൂളിൽ വരാൻ മടിച്ച കുട്ടികൾ നീന്തൽകുളമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് വരുന്നുവെന്നാണ് രാജ്പുതിന്റെ പക്ഷം.

In UP’s Kannauj, a classroom at a government primary school was turned into a swimming pool for students. As per school authorities, this was done to maintain attendance of students who were missing on school due to crop harvest and heat wave. pic.twitter.com/qhYVyGehOl

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 30, 2024